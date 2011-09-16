راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نشان از استقامت ملت ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا در خطبه های نمازجمعه این هفته بوشهر اظهارداشت: راه اندازی و به ثمر رسیدن نیروگاه اتمی بوشهر نماد پایداری و استقامت ملت ایران است .

وی به رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته اشاره کرد و اجرای موفقیت آمیز این رزمایش را نشان سربلندی نیروهای مسلح ایران اسلامی عنوان کرد .

امام جمعه موقت بوشهر همچنین آغاز دور چهارم سفرهای هیئت دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: سفرهای این دوره هیئت دولت زمینه پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم می سازد .

اسماعیل نیا با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما بر ضرورت پرداخت زکات تأکید کرد و با قدردانی از تلاش جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد که زمینه خرید تضمینی خرما را فراهم کرده اند، گفت: لازم است مسئولان و نمایندگان مجلس همانگونه که به برنج و چای توجه ویژه دارند به این محصول نخلداران استان بوشهر نیز توجه ویژه کنند .

وی با تبریک بازگشایی فضاهای آموزش و پژوهشی در سراسر کشور هفته دفاع مقدس را یکی از بارزترین برهه دلاورمردی های ملت ایران اسلامی دانست که بر تارک جهان درخشش می کند .