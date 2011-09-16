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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

حجت الاسلام اسماعیل نیا:

راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نشان از استقامت ملت ایران دارد

راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نشان از استقامت ملت ایران دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بوشهر گفت: متصل شدن برق نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری نشان از استقامت ملت ایران اسلامی در برابر ترفندهای دشمن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا در خطبه های نمازجمعه این هفته بوشهر اظهارداشت: راه اندازی و به ثمر رسیدن نیروگاه اتمی بوشهر نماد پایداری و استقامت ملت ایران است.

وی به رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته اشاره کرد و اجرای موفقیت آمیز این رزمایش را نشان سربلندی نیروهای مسلح ایران اسلامی عنوان کرد.

امام جمعه موقت بوشهر همچنین آغاز دور چهارم سفرهای هیئت دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: سفرهای این دوره هیئت دولت زمینه پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم می سازد.

اسماعیل نیا با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما بر ضرورت پرداخت زکات تأکید کرد و با قدردانی از تلاش جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد که زمینه خرید تضمینی خرما را فراهم کرده اند، گفت: لازم است مسئولان و نمایندگان مجلس همانگونه که به برنج و چای توجه ویژه دارند به این محصول نخلداران استان بوشهر نیز توجه ویژه کنند.

وی با تبریک بازگشایی فضاهای آموزش و پژوهشی در سراسر کشور هفته دفاع مقدس را یکی از بارزترین برهه دلاورمردی های ملت ایران اسلامی دانست که بر تارک جهان درخشش می کند.

خطیب نماز جمعه بوشهر همچنین به ادامه حرکت های مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا پرداخت و این حرکت ها را ناشی از صدور موفقت آمیز انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان عنوان کرد.

کد مطلب 1409108

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