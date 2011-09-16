نقاط ضعف مس سرچشمه را شناسایی کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی ظهر جمعه در کنفرانس خبری قبل از بازی برابر مس سرچشمه گفت: نقاط ضعف این تیم را در بازی می بندیم و با توجه به برد خوبی که هفته قبل داشت و نشاطی که از آن بازی بدست آورد این نشاطشان را خراب می کنیم.

وی یادآورشد: با برد مقابل سرچشمه می خواهیم صدرنشین شویم و بهترین فرصت برای کسب رده بهتر همین حالاست.

وی افزود: تیم صبا همیشه محروم و مصدوم دارد در این بازی نیز بازیکنانی چون میلادنوری، عنایتی و بذرپور را در اختیار نداریم.

ویسی تصریح کرد: فکر می کنم امسال جز هشت تیم بالای جدول باشیم هر چند در برنامه دوساله ای که برای خودمان تعریف کردیم، بالای جدول را نشانه گرفته ایم.

وی درباره کیفیت بازیهای لیگ، گفت: امسال لیگ از نظر کمی و کیفی بهتر از سال قبل است تیم ها نزدیک به هم هستند و تفکرات مربیان است که تیم ها را بالا و پایین می کند.

وی درپاسخ به سوالی که در نبود علی سامره تیم صبا چه روشی بکار می گیرد گفت: بدترین خبری که دادید نبود سامره در این بازی است چرا که برای وی و چیدمان دفاعی تیم نقشه کشیده بودیم هرچند با آمدن بازیکنی جوانتر ممکن است تیم صبا بیشتر به دردسر بیفتد.

وی از تعداد کم خبرنگاران در کنفرانس خبری اظهار ناراحتی کرد و گفت: همانطور تماشاگر در بازی تاثیر گذار است حضور خبرنگاران نیز در کنفرانس خبری قبل بازی به مربیان روحیه می دهد.