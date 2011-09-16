هفته فرهنگ و هنر کرمانشاه در تهران برگزار می شود

حجت‌الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در این هفته فرهنگی، جلوه‌ها و نمادهای سنتی، صنایع دستی و آداب و رسوم و داشته‌های فرهنگی استان به مدت یک هفته در این فرهنگ‌سرا برپا خواهد شد.

وی افزود: هفته هنر استان کرمانشاه که پنجمین هفته هنر استان‌های کشور است تا چهارشنبه آتی همه روزه در خدمت علاقمندان خواهد بود و در این هفته فرهنگی که با همکاری معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگسرای نیاوران تهران تدارک دیده شده، هنرمندان برجسته تجسمی استان با150 اثر نقاشی، خوشنویسی، عکس، کاریکاتور و حجم در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران به نمایش می‌گذارند.

آفتابی تاکید کرد: نمایشگاه صنایع دستی کتب و اسناد تاریخی استان نیز در فضای باز این مجموعه برپا خواهد بود و از برنامه‌های شاخص استان کرمانشاه می‌توان به برنامه ویژه دفاع مقدس با عنوان « ‌شب خاطره » همزمان با هفته دفاع مقدس از روز یکشنبه هر شب در فضای باز فرهنگسرای نیاوران در کنار دیگر برنامه‌های هنری استان خواهد بود.

وی همچنین از اجرای کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی را از دیگر برنامه‌های هنری این موضو.ع خبرداد و هفته هنر استان کرمانشاه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون هنری وزیر، استاندار کرمانشاه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علمای شاخص استان خبرداد.