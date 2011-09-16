نمایشگاه صنایع دستی اکو نمونه عملی از جهاد اقتصادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آیین عبادی و سیاسی نماز روز جمعه با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو در استان، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه یک نمونه بارز از فعالیت اقتصادی در زمینه جهاد اقتصادی بوده است که در همین راستا باید برای رشد اقتصادی کشور تلاش کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن موسیقی مقامی استان در حاشیه این نمایشگاه ، تصریح کرد: مدح بزرگان دین از جمله پیامبر و حضرت علی (ع ) با تار و تنبور و تنبک با منابع دینی اسلامی سازش ندارد.

وی در ادامه این سوال را مطرح کرد: آیا برگزار کنندگان برای اجرای مدح بزرگان دین با سازهای موسیقی از فقیه و مجتهد اجازه گرفته اند!

آیت الله مهمان نواز همچنین به اجلاسیه مجمع اندیشمندان در تهران با حضور 110 کشور در هفته گذشته نیز اشاره داشت و یادآور شد: روز به روز عظمت و جلال اهل بیت برای مردم روشن تر می شود.

وی همچنین با گرامی داشت روز بزرگداشت شاعر نامی ایران، استاد شهریار، عنوان کرد: شعری که به بیان ارزشها و دعوت مردم به نیکی بپردازد در اسلام مدح شده است.

وی افزود: این در حالی است که، اشعاری که به مضامین بی ارزش و بی محتوا می پردازند و احساسات جنسی انسانها را تحریک می کنند، تقبیح شده است.

امام جمعه بجنورد در خاتمه بیان داشت: دیروز اسلام هراسی و امروز شیعه هراسی مطرح است، بنابراین هر یک از مسئولان فتوایی صادر نکنند و ابعاد حقیقی اسلام را مورد توجه قرار دهند.