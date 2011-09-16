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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

خیری نیا به مهر گفت:

اسکیت بازان مازنی در لیگ اسکیت کشور 9 نشان کسب کردند

اسکیت بازان مازنی در لیگ اسکیت کشور 9 نشان کسب کردند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: دو اسکیت باز باشگاه تیرگری ساری، در پایان مسابقات لیگ برتر اسکیت سرعت دختران باشگاههای کشور با کسب 9 نشان عملکرد قابل قبولی از تیم خود برجای گذاشتند.

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای نماینده مازندران، مهان خوش تراش سه نشان طلا، یک نقره و یک برنز و شمیم رزاقی یک طلا، دو نقره و یک برنز کسب کردند و سبب قرارگرفتن تیم باشگاه تیرگری ساری در میان 31 تیم شرکت کننده در مسابقات لیگ اسکیت هاکی کشور، درمکان دهم جدول رده بندی شدند.

وی اضافه کرد: تیم 12 نفره باشگاه تیرگری ساری دراین مسابقات با ترکیب زهرا کلانتری، سما قاسم ‌زاده، مهان خوش‌ تراش، مهری اسماعیل‌پور، شمین رزاقی،'نگار فلاح، پانیز براری، نیکو نیک ‌بخش و آناهیتا نجفی شرکت کرده و مازندران را از رتبه 15دوره گذشته در لیگ کشور به رتبه 10ارتقاء دادند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: سایر بازیکنان تیم باشگاه تیرگری ساری عنوانهای نزدیکی را کسب کردند و بیشتر این اسکیت بازان، عنوانهای چهارم تا ششم زیادی داشتند.

خیری نیا گفت: در سومین مرحله پایانی لیگ اسکیت سرعت دختران رده سنی نونهالان و نوجوانان، باشگاه تیرگری ساری  یک نشان طلا و یک نقره توسط مهان خوش تراش در مواد  200و300مترسرعت و یک طلا توسط شمیم رزاقی کسب کرد.

وی یاد آور شد: مازندران در دو دوره از سه دوره برگزاری مسابقات لیگ اسکیت سرعت دختران رده سنی نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشورشرکت کرده و در دوره دوم عنوان پانزدهمی و در دوره سوم عنوان دهمی را کسب کرد.

بیش از دو هزار مازنی دررشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند

کد مطلب 1409117

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