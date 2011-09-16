جاده اردبیل - سرچم تا یک ماه آینده افتتاح می شود/ساخت اولین آزادراه گمرکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر جمعه در فرودگاه اردبیل و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از راه اندازی پروژه اردبیل به سرچم عملیات چهار باندی کردن این جاده که جز مصوبات دور قبلی سفرهای استانی است از سمت اردبیل آغاز خواهد شد.

به گفته وی برای احداث این جاده که 170 کیلومتر طول دارد و هم اکنون با بیش از 96 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست، هزار و 500 میلیارد ریال هزینه شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر ضرورت عملیات اجرایی پروژه راه آهن اردبیل به میانه اضافه کرد: این طرح هم اکنون در هشت قطعه با جدیت در حال انجام بوده و همزمان راه آهن اردبیل به پارس آباد نیز در دستور کار قرار است.

وی با اشاره به قول رئیس جمهور در خصوص پایان این پروژه در سال 92 افزود: باید با تلاش و فعتالیت شبانه روزی و افزایش اعتبارات روند اجرایی آن را تسریع کنیم، به همین دلیل و با توجه به محدودیت فصل کاری تخصیص اعتبارات راه آهن اردبیل – میانه تسهیل می شود.

نیکزاد یادآور شد: به مردم قول می دهیم که شهرستان پارس‌آباد از طریق این مسیر راه آهن به اردبیل وصل شده تا از این مسیر شبکه ریلی کشورمان به آذربایجان و روسیه و چین متصل شود.

آزادراه مرزی بیله سوار بازرگان احداث می شود

وی همچنین از اجرای آزاد راه مرزی از گمرگ شهرستان بیله سوار به بازرگان برای اتصال جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان خبر داد و ابراز داشت: برای این پروژه هم اکنون بین یکی از بانکها و قرارگاه خاتم الانبیا و وزارت راه و شهرسازی توافقهای اولیه صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با مشارکت 50 درصدی بین بخش خصوصی و وزارت راه و شهرسازی به منظور تسهیل در ترانزیت کالا و مسافر این پروژه آغاز می شود.

افتتاح یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال

وی همچنین با اشاره به احداث دو میلیون و 600 هزار واحد مسکن در کشور، از افتتاح و واگذاری به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور تا پایان امسال خبر داد

نیکزاد بیان داشت: براساس آمار سال 89، تعداد 18 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشت که ساخت دو میلیون و 600 هزار واحد در عرض دو سال جزو افتخارات دولت محسوب می شود.

وی عنوان کرد: از دو میلیون و 600 واحد مسکونی، تعداد 800 هزار واحد مسکونی روستایی و یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی شهری است.

وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در خصوص پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی مسکن روستایی در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: دو هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان اردبیل تا یک ماه آینده توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.