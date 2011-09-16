آملیها از مدال آوران کیک بوکسینگ مسابقات آذربایجان استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی، بازیکن و مربی تیم ملی اعزامی کشور، دروزن 80- کیلوگرم یک نشان طلا و یک نقره دردو بخش این مسابقات کسب کرد.



مازیار امیرصالحی، دیگر کیک بوکسینگ کار آملی وعضو تیم ملی در وزن 95+ کیلوگرم با برتری برابر حریفان خود صاحب گردن آویز طلای این مسابقات شد.



تیم ملی اعزامی کیک بوکسینگ کشور، با درخشش این دو ورزشکار آملی در مجموع با کسب سه نشان طلا، دو نقره و یک برنز درمیان هفت شرکت کننده عنوان قهرمانی را کسب کرد.



از سوی سرپرست تیم ملی کیک بوکسینگ ایران، کاپ قهرمانی مسابقات بین المللی آذربایجان به رضا ابراهیمی بازیکن مربی آملی اهداء شد.



این دو کیک بوکسینگ کار ملی پوش آملی سطح مسابقات بین المللی حرفه ای در کشور آذربایجان را مطلوب و رقابتها را سنگین و حرفه ای اعلام کردند ویاد آور شد: تیم ملی کیک بوکسینگ ایران، دراین مسابقات پرقدرت ظاهر شد وعملکرد قابل قبولی ازخود به نمایش گذاشت.