امام خمینی(ره) رابطه مرجع و مقلد را به رابطه امام و امت ارتقا دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های نماز جمعه شهر خیرآباد افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری با خبرگان ملت داشتند و در این دیدار بیانات مهمی در رابطه با مبانی نظری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ایراد فرمودند و از جمله نکاتی که اشاره فرمودند تصّور باطل برخی از افراد است که نظریه ولایت فقیه را از نوآوریهای امام (ره) می دانند.

وی ادامه داد: حال اینکه این گونه نیست و اعتقاد به ولایت فقیه در میان فقهای شیعه به حدی رایج و ساری بوده که مرحوم "صاحب جواهر" در رابطه با کسی که منکر ولایت فقیه باشد می فرماید: (کأنَه ماذاق من طعمِ الفقه شیئأ ) کسی که منکر ولایت فقیه است مثل این است که از طعم فقه چیزی نچشیده است و یا مرحوم نائینی از فقهای مشهور که چند دهه پیش از حضرت امام (ره) زندگی می کردند در کتاب شریف "تنبیه الأمّه و تنزیه الملّه" ولایت فقها را از قطعیات مذهب امامیه می خوانند.

نوآوری امام (ره) این است که براساس نظریه ولایت فقیه، نظام سازی کردند

امام جمعه خیرآباد تصریح کرد: نوآوری امام (ره) این است که براساس نظریه ولایت فقیه نظام سازی کردند؛ اولین کسی که در مقام نظر و عمل توأماً یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود و چنین تجربه ای در تاریخ نداشتیم، نهایتاً کسی مثل "محقق کرکی" با آن عظمت، رئیس القضات شد.

وی ادامه داد: نکتۀ دیگری که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند در رابطه با اضافه شدن قید اطلاق به ولایت فقیه است که این قید در قانون اساسی اول وجود نداشت و امام راحل عظیم الشأن این قید را اضافه فرمودند و باید دید که مطلقه بودن ولایت فقیه یعنی چه؟

محسن زاده در تشریح این سئوال اظهار داشت: دشمنان به دنبال این بودند که مطلقه بودن ولایت فقیه را به معنای استبداد تفسیر کنند اما این معنی قطعاً باطل است، چراکه ولی فقیه باید عادل باشد و عدالت و استبدادهم با هم تناقض دارند.

وی افزود: مطلقه بودن به معنای انعطاف پذیری است یعنی کلیددار اصلی نظام یک حالت انعطافی داشته باشد تا بتواند مسیر را اصلاح و بنا را ترمیم کند و خدارا شاکریم برای نعمت عظیم مقام معظم رهبری به عنوان خلف صالح امام راحل عظیم الشأن که با استفاده محتاطانه و شجاعانه از اختیارات ولی فقیه، به خوبی در راستای تکمیل بنای نظام اسلامی عمل کرده اند.

بین ایران و آمریکا دیواری از بی اعتمادی وجود دارد که مسئول مستقیم آن آمریکاست

امام جمعه خیرآباد افزود: شایعاتی را رسانه های غربی به آن دامن زدند و آن هم احتمال دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی است اما بین ایران و آمریکا دیواری از بی اعتمادی وجود دارد که مسئول مستقیم آن آمریکاست.

وی ادامه داد: آمریکا با انجام کودتای 28مرداد سال 32، تحمیل قانون ننگین کاپیتولاسیون، حمایت از حکومت شاه در جریان انقلاب، به کار گیری انواع روشها استعمارگرانه نظیر ماجرای طبس، کودتای نوژه، محاصره اقتصادی، حمایت از تجزیه طلبی، اعمال فشار های خارجی و... که برقراری روابط با وجود این دیوار بی اعتمادی، کاملاً غیر منطقی و بی ثمراست و اگر آمریکا خواهان ارتباط است باید گام های مؤثری بردارد.

محسن زاده افزود: نکته دیگری که در سخنرانی آقای احمدی نژاد در حضور نمایندگان بیش از 190کشور حائز اهمیت است این نکته است که این سخنرانی زمانی صورت می گیرد که شاهد موج گسترده بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستیم.

دنیا منتظر شنیدن نقطه نظرات ایران درباره موج گسترده بیداری اسلامی است

وی ادامه داد: دنیای امروز منتظر شنیدن نقطه نظرات ایران درباره این زلزله بزرگ سیاسی و فرهنگی است و یقیناً باید یک صدای واحد، قاطع و صریح از مسئولان کشورمان در این باره شنیده شود.

وی در خاتمه خطبه ها بیان داشت: 31 شهریور سال 59 مصادف است با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و آغاز هفته دفاع مقدس؛ دفاع مقدس که دفاع از آبروی اسلام و آبروی کشور اسلامی بود، دفاع مقدس که هم عقل آن را تائید می کند هم اسلام عزیز، درود می فرستیم به روح امام بزرگوار، شهدای عظیم الشأن هشت سال دفاع مقدس و این ایام را گرامی می داریم.