به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدفضل الله حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه طالقان افزود: مردم مسلمان مصر پس از پیروزی بر حاکم مستبد خود، زمان را برای پاک کردن این کشور از حضور ناپاک امریکا و اسرائیل مناسب دیدند.

وی گفت: اشغال سفارت اسرائیل و فرار کارکنان آن از مصر غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل را نگران کرده است.

امام جمعه طالقان اظهار داشت: اکنون بیداری اسلامی در جهان با بیداری انسانی همراه شده که این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی بیان کرد: امروز بیداری اسلامی در جهان اسلام و بیداری انسانی در میان غیر مسلمانان نتیجه و ثمره مجاهدت و مقاومت مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای است.

خطیب جمعه طالقان در ادامه با اشاره به 31 شهریور و هفته دفاع مقدس گفت: جهان کفر برای شکست انقلاب بزرگ اسلامی ایران یکصدا شده بودند اما آنها غافل از این مسئله بودند که ملت مسلمان ایران تا پای جان نیز برای حفظ عرض و ناموس خود می ایستند.

