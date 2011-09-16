1000 یادواره شهید در مازندران برگزار شد

به گزارش مهر، حجت الاسلام مختار نظری در سومین یادواره شهدای روستای ورپام نکا افزود: فرهنگ شهادت، فرهنگ والای عزت، اقتدار و شجاعت بوده که باید حفظ شود.

وی، اقتدارنظام را در گرو پاسداری از نظام دانست و افزود: شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس، این عزت را فراهم کردند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران با اشاره به تحولات منطقه، این تحولات و خیزشها را برگرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی ایران دانست.

نظری، ادامه داد: معادلات سیاسی اجتماعی مختلف خاورمیانه با نظر ایران قابل تغییر است و هیچ تصمیمی بدون نظر ایران، قابل پیاده شدن در منطقه نیست.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری اظهار داشت: دفاع مرزی دیروز و دفاع مغزی امروز در ایران اسلامی از مهمترین وظایف پاسداری از نظام است.

حجت الاسلام سید صابر جباری بیان داشت: اگر دیرو فرزندان ما در جبهه ها با تفنگ و سلاح جنگی به مقابله با دشمن می پرداختند اکنون باید با سلاح مغزی در مقابله با جنگ نرم مسلح باشیم.

وی ادامه داد: پاسداری از این نظام، آرمانهای امام راحل و خون شهدا از مهم ترین وظایف تک تک آحاد جامعه بوده که باید به آن جامه عمل پوشانده شود.