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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

نظری اعلام کرد:

1000 یادواره شهید در مازندران برگزار شد

1000 یادواره شهید در مازندران برگزار شد

نکا - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران از برگزاری هزار یادواره شهید، در سال گذشته در مازندران خبر داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام مختار نظری در سومین یادواره شهدای روستای ورپام نکا افزود: فرهنگ شهادت، فرهنگ والای عزت، اقتدار و شجاعت بوده که باید حفظ شود.

وی، اقتدارنظام را در گرو پاسداری از نظام دانست و افزود: شهدا در طول هشت سال دفاع مقدس، این عزت را فراهم کردند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران با اشاره به تحولات منطقه، این تحولات و خیزشها را برگرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی ایران دانست.

نظری، ادامه داد: معادلات سیاسی اجتماعی مختلف خاورمیانه با نظر ایران قابل تغییر است و هیچ تصمیمی بدون نظر ایران، قابل پیاده شدن در منطقه نیست.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری اظهار داشت: دفاع مرزی دیروز و دفاع مغزی امروز در ایران اسلامی از مهمترین وظایف پاسداری از نظام است.

حجت الاسلام سید صابر جباری بیان داشت: اگر دیرو فرزندان ما در جبهه ها با تفنگ و سلاح جنگی به مقابله با دشمن می پرداختند اکنون باید با سلاح مغزی در مقابله با جنگ نرم مسلح باشیم.

وی ادامه داد: پاسداری از این نظام، آرمانهای امام راحل و خون شهدا از مهم ترین وظایف تک تک آحاد جامعه بوده که باید به آن جامه عمل پوشانده شود.

کد مطلب 1409127

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