به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور فرجی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه برخی افراد ورزشکار که توسط رسانه ملی به عنوان الگو مطرح می شوند کسانی هستند که در پارتی های شبانه و مراکز فساد حضور داشتند افزود: متاسفانه رسانه ملی در مسیر الگوسازی جوانان موفق عمل نکرده است.

وی، ترویج بی حجاب و بدحجابی را توسط برخی هنرپیشگان یادآور شد و با انتقاد از رفتار رسانه ملی در مقوله حجاب افزود: متاسفانه رسانه ملی در برنامه های خود از زنان هنرپیشه بد حجاب و بی حجاب به عنوان زنان موفق و الگو یاد می کند.

این استاد دانشگاه های زنجان، نگاه و رویکرد رسانه ملی را در نشان دادن و الگوسازی چهره های موفق و مطرح اشتباه و غیر قابل قبول دانست و با تشریح 32 سال رویکرد این رسانه در بخش فرهنگی و الگو سازی افزود: متاسفانه بعد از 32 سال تازه فهمیدم مسیری که رفتیم اشتباه رفتیم.

حجت الاسلام فرجی الگوسازی نامطلوب رسانه ملی را از هنرمندان و ورزشکاران رویکردی اشتباه دانست و با تاکید بر اینکه در جامعه ایران چهره ها و الگوهای موفقی در عرصه علمی و فرهنگی هستند که باید به عنوان الگو و نمونه در ایرن و جهان مطرح شوند اذعان داشت: رسانه ملی کی به سراغ این شخصیت ها رفته و از آنها مصاحبه گرفته است؟

وی بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر احیای وصیت نامه شهدا را یادآور شد و با انتقاد از اینکه چرا تفکر و وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) در جامعه احیا نشده است افزود: متاسفانه جامعه از راه و سیر امام خمینی(ره) دور شده و مسیری که شهدا در آن مسیر گام برداشتند و ایثارگران در آن مسیر سلامتی و زندگیشان را فدا کردند در جامعه کمرنگ شده و یا اصلا از یادها رفتته است و رسانه ملی فعالیتی در راستای احیای این مسیر نشان نمی دهد.

حجت الاسلام فرجی با اشاره به تولید مستند شاخص در رسانه ملی بعد از 32 سال، فرآیند صورت گرفته را بعد از 32 سال دیر دانست و تاکید کرد: متاسفانه بعد از 32 سال تازه متوجه شدیم مسیر را اشتباه رفتیم و زمانی متوجه اشتباهات خود شدیم که بسیاری از ارزشها در جامعه زیر سوال رفته است.

امام جمعه موقت زنجان، معرفی چهر های الگو در زمینه حجاب و علمی و فرهنگی را خواستار شد و با بیان اینکه کشور الگوی پهلوان و مردان آهنین نیاز ندارد افزود: جامعه نیازمند الگوهای موفق در عرصه های علمی و فرهنگی است که امروز هیچ کس به مصاحبه و معرفی آنها نمی پردازد.

حجت الاسلام فرجی از شهید مجید شهریاری به عنوان نمونه کامل و مطرح در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی و مذهبی یاد کرد و با انتقاد از عدم معرفی این شخصیت ارزنده علمی کشور حتی بعد از شهادتش افزود: چرا فیلمنامه ای در معرفی این شخصیت ارزنده نوشته نمی شود.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاهها، ورود بیش از 20 میلیون دانش آموز و دانشجو را به عرصه علم و دانش در سال جدید تحصیلی یادآور شد و افزود: یک سوم جمعیت ایران در حال تحصیل هستند و این امر لزوم توجه ویژه به این بخش را نشان می دهد.

حجت الاسلام فرجی، با تاکید بر اینکه جایگاه تعلیم و تربیت جایگاه سازنده و تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت جامعه است افزود: باید رابطه تنگاتنگ بین اولیا دانش آموزان و دانشجویان و مدارس و مراکز دانشگاهی باشد.

وی، علت مشکلات حال حاضر در مراکز آموزش عالی را ریشه در دوران متوسطه و راهنمایی دانست و تاکید کرد: متاسفانه بی اعتنایی برخی اولیا به مسائل تربیتی و اخلاقی موجب برخی ناهنجاریهای موجود در جامعه شده است.