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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

درخواست سپاهان از رسانه‌ها/

مستندات کارشناسی و حقوقی برای پاسخگویی داریم

مستندات کارشناسی و حقوقی برای پاسخگویی داریم

باشگاه سپاهان اصفهان با صدور بیانیه‌ای ضمن درخواست یاری از رسانه‌ها اعلام کرد با مستندات کارشناسی و حقوقی آماده پاسخگویی در مورد اتفاقات بعد از دیدار تیم فوتبال این باشگاه برابر السد قطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سپاهان اصفهان با توجه به مطالب و اخبار منتشره در رسانه‌های خبری در مورد محروم بودن رحمان احمدی در دیدار با السد قطر اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

"نظر به اینکه از دیدگاه باشگاه سپاهان، نماینده و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، رحمان احمدی مجاز به بازی در دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و السد قطر بوده است، لذا از اصحاب رسانه استدعا داریم تا در فضایی توام با آرامش برای حل و فصل این موضوع ما را یاری کنند.

باشگاه سپاهان این آمادگی را دارد تا در صورت اعتراض در هر زمانی از سوی باشگاه  السد قطر نسبت به بازی رحمان احمدی در دیدار روز چهارشنبه، با جمیع ملاحظات و مستندات کارشناسی و حقوقی در این باره پاسخگو باشد.

با سپاس از نگرانی و دلسوزی همه علاقه مندان، هواداران، ورزشی نویسان و رسانه‌ها تاکید می‌کنیم اقدامت قابل توجهی در این موضوع از سوی این باشگاه به عمل آمده که در ادامه به اطلاع همگان خواهد رسید."

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و السد قطر در چارچوب دیدار رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا که چهارشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در حالی با برتری یک بر صفر زردپوشان اصفهانی به پایان رسید که این تیم با توجه به استفاده از یک بازیکن محروم، در خطر جریمه و تغییر نتیجه بازی به 3 بر صفر به سود السد قرار دارد.
 

کد مطلب 1409129

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