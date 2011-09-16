به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که حدود سه ساعت دیگر تا آغاز دیدار پرسپولیس - استقلال باقی مانده است، بیش از 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران حضور دارند. در این بین تعداد تماشاگران پرسپولیس بیش از استقلالی هاست. حواشی پیش از آغاز این بازی در زیر می آید:

* برنامه های فرنگی سازمان لیگ از ساعت 13:45 در ورزشگاه آزادی آغاز شد. در بخش های مختلف این برنامه ضمن پخش آهنگ های شاد، گروهی از ورزشکاران نونهال باستانی کار به اجرای برنامه پرداختند و گروه موزیک لشگر 23 تکاور نیروی زمینی اجرای برنامه داشت.

* تماشاگران استقلال پیش از آغاز بازی با سردادن شعارهایی یاد و خاطره ناصرحجازی را گرامی داشتند.

* پیش از آغاز بازی دوربین عنکبوتی چندین بار مورد آزمایش قرار گرفت.

* تماشاگران دو تیم استقلال و پرسپولیس همچنان شعارهایی در حمایت از علی دایی و امیر قلعه نویی سر می دهند. فعلا این دو پرطرفدارترین چهره‌های حاضر در ورزشگاه هستند!

* روپایی زدن و حرکات نمایشی نوجوانی ورزشکار به نام سعید فخاری از دیگر بخش های برنامه قبل از آغاز مسابقه بود.

* تماشاگران پرسپولیسی که بخش متعلق به آنها پر شده است، موج مکزیکی می روند.