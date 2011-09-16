مسئول ادبیات کنگره بزرگداشت 23هزار شهید خراسان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ارزشگذاری کار برای شهدا، کنگره بزرگداشت شهدای خراسان، پیرو اهداف گذشته خود مبنی بر شناساندن سرداران و شهدای خراسانی در قالبهای مختلف ادبی مانند رمان، داستان کوتاه، خاطره داستان و دیگر کتب موضوعی تولیدات خوبی را آماده عرضه کرده است.
علیرضا قربانی گفت: اولین اثر چاپ شده در حوزه زندگینامه و خاطرات به کتاب «سروهای کوهستان» اختصاص دارد که 18شهیدبخش جاغرق را معرفی میکند.
به گفته وی، «استعفای کارمند شماره 65819» مجموعه داستان خواندنی از شمس خسروی، دومین کتاب چاپ شده توسط نشر ستارههاست که به زندگی سردار شهید ابراهیم محبوب ملقب به ابوادریس میپردازد، این کتاب همزمان با فرارسیدن زمان بازنشستگی این سردار شهید خراسانی در پالایشگاه شهیدهاشمینژاد سرخس، در تیراژ مناسبی با حمایت پالایشگاه تجدید چاپ و در اختیار علاقمندان قرار خواهدگرفت.
دبیر کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس ضمن اشاره به 6عنوان داستان موجود در این کتاب که عناوین بوسه بر خون، سخنرانی فرمانده، سقا، اعتراف یک لحظه به دل در شو، مینماند در جهان یک تار مو و ضیافت را شامل میشود، میافزاید: کتاب «بدرقه تا مقصد» نیز رمان دیگری از فاطمه رباط جزی براساس زندگی سردار شهید محمد سبزیکار حقیقی- فرمانده گردان ادوات لشکر پنج نصر- تالیف گردیده است.
وی افزود: بدرقه تا مقصد، شامل 12فصل با عناوین بمب دستساز، خالو مراد، دوراهی، مرخصی اجباری، فرمانده، محاصره، بشیر، راز پدر، بدرقه تا مقصود، حصار و نشانی است، که در قالب رمان بخشهایی از زندگی و مجاهدت این سردار شهید خراسانی را به تصویر کشیدهاست.
قربانی درخصوص کتاب «دخیل» به نویسندگی مریم عرفانیان اظهار داشت: این اثر در قالب خاطره است که همرزمان و نزدیکان 60شهید خراسانی آن را نقل کردهاند.
کتاب دخیل محوریتی رضوی دارد و شامل خاطرات مرتبط با توسل شهیدان خراسانی به حضرت امامرضا(ع) برای دستیابی به توفیق شهادت و توصیه به زیارت آن حضرت است.
وی در ادامه از چاپ کتاب «آسمانیها» نوشته فاطمه جهانگشته و کتاب «حنابندان» اثر مریم عرفانیان خبر داد و تاکید کرد: کتاب «حنابندان» از سلسله کتابهای قصهسرداران و شامل دو بخش خاطره و داستان درباره زندگی و شهادت سردار شهید ابراهیم آلنبیاست.
مسئول ادبیات کنگره بزرگداشت شهدای خراسان، درخصوص کتاب «سیبهای کوچهباغ» میگوید: این اثر نوشته سیدعلی موسوی علیآبادی است که زندگینامه،وصیتنامه و خاطرات مربوط به زندگی و مبارزات 10سردار شهید شهرستان تربتحیدریه را فراروی خواننده قرار میدهد.
وی ادامه میدهد: کتاب «فریاد محراب» نیز از دیگر کتب چاپ شده توسط نشر ستارههاست که در شش فصل به جایگاه نماز در سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) و سیره شهدا میپردازد، فریاد محراب کار مشترکی از مریم جهانگشته و علیرضا قربانیاست.
گفتنی است، کتاب «آخرین پست در کشیک هشتم» که به بیان زندگی، شهادت و زوایای مختلف زندگی، مبارزات و شخصیت اخلاقی سردار محبوب خراسانی سردار شهید نورعلی شوشتری میپردازد و در سال گذشته به چاپ رسیده، در نمایشگاه امسال با صفحه آرایی و طراحی جدیدی بار دیگر به چاپ سپردهشدهاست.
همچنین کتابهای «شب معراج» و «پرواز در باروت» نوشته زهرا عتکی، «تفنگ خالی» اثر فاطمه جهانگشته و «ملکوت» نوشته مریم جهانگشته از جمله دیگر آثار نشر ستارهها هستند که مراحل پایانی خود را برای عرضه شدن در دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس طی میکنند.
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