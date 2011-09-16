جشنواره ماه بر رسالت تئاتر دینی تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی ظهر جمعه در آیین اختتامیه دومین جشنواره تئاتر استانی ماه گفت: کلمه ماه معانی گسترده ای دارد و معانی مختلفی از جمله اندیشه، هنر، روشنگری و... را برای ما تداعی می کند

خدایی برگزاری دومین جشنواره تئاتر استانی ماه بعد از شش سال را بسیار درخور توجه و موفق ارزیابی کرد و گفت: این جشنواره با موضوعیت دین و ارزشهای هنر دینی برگزار شده و هیئت اجرایی و هیئت داوران تلاش کردند تا این اصل را در انتخابهای خود لحاظ کنند

وی با اشاره همکاری موفق و مستمر ارگانهای ذیربط در برگزاری این جشنواره، تاکید کرد: امیدوارم این هماهنگی و همکاری بین حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و سازمان تبلیغات اسلامی استان در سایر برنامه ها و کارها نیز ادامه یابد.

خدایی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره مهمترین رویداد فرهنگی و هنری شش ماه اول سال 90 بود، گفت: در جشنواره تئاتر ماه 111 هنرمند و بازیگر تئاتر حضور داشتند و 200 نفر نیز به عناوین مختلف هیئت داوران، هیئت اجرایی، مسئولان سالنها و ... در کنار ما و مهمان ما بودند.

دبیر دومین جشنواره تئاتر استانی ماه با بیان اینکه فراخوان جشنواره تئاتر ماه از اول سال 90 توزیع شده بود، افزود: 79 اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر ماه ارسال و 36 اثر در مرحله اول برگزیده شده و 29 اثر برای بازبینی آماده شده بود و از میان این آثار 10 نمایش به مرحله نهایی جشنواره راه یافت.

وی ادامه داد: امیدوارم گروهها و هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره توانسته باشند در طول برگزاری این جشنواره خواسته ها و ارزشهای خود را به درستی و به طور کامل بیان کنند.

شهرام خدایی همچنین اجرای نقالی توسط مرشد ولی الله ترابی در طول این جشنواره را حرکت ارزشمندی دانست و گفت: برگزاری این برنامه برای اولین بار در آذربایجان شرقی توسط تنها بازمانده نسل نقالان ایران بازخورد بسیار مثبتی در میان هنرمندان و فعالان تئاتر استان داشت.

در ادامه این مراسم همچنین پرویز آژیده، معاون امنیتی و سیاسی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ما بوسیله هنر می توانیم عمیقترین تاثیر را بر دلها داشته باشیم، گفت: برای انتقال آرمانهای الهی باید از زبان هنر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه عقیده هنر برای هنر تا حدودی ابتر است، اضافه کرد: این بحث از نوعی محدودیت برخوردار است و نمی تواند از مبنای اصولی برخوردار بوده، اهمیت های متعالی را تحقق بخشد و جایگاه علمی و واقعی نخواهد داشت.

آژیده تعبیر هنر برای زندگی را تعبیر درست و اصولی دانست و گفت: آنچه باید بر آن تکیه و تامل کرد هدف از زندگی و خلقت است، هنر ارزشمند هنری است که برای زندگی براساس فلسفه الهی و فلسفه قرآن باشد که دنیا مزرعه آخرت و محل گذر است.

وی افزود: ما هنر را برای تحقق عدالت متعالی می دانیم که این رویکرد باید در ذهن هنرمندان و اهل هنر ثبت شود.

معاون امنیتی و سیاسی استاندار با تاکید بر اینکه همه رشته های هنری قصد پیام رسانی دارند، اضافه کرد: هنرهای نمایشی می توانند پیام هنری اثر ارزشمندی را در زمان محدود به تعداد کثیری از مردم به شکل هنرمندانه ای انتقال دهند.

آژیده ادامه داد: تئاتر باید بر احساسات و ارزشهای اخلاقی تاکید کرده و بر مخاطب تاثیرگذار باشد و مجموعه های ذیربط باید برای انتقال ارزشهای دینی و اخلاقی و ترویج فرهنگ اصیل تلاش کنند.