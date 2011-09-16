ارزشهای دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های امروز نمازجمعه مرکز استان در مصلی جمعه ساری با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: ارزش‌های جنگ را باید سرداران دفاع مقدس برای جوانان و آحاد جامعه بیان کنند.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی رو به افول و نابودی بوده و تلاشهای این ابرقدرت پوشالی برای ایجاد جو روانی علیه ایران ره به جایی نبرده است.

یوسف‌ پور با بیان اینکه باید از تفرقه و تشتت در جامعه جلوگیری کرد، افزود: از مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تهمت‌ ها و دروغ‌ ها باید جلوگیری کنیم.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره اینکه جامعه اسلامی انحراف و کج ‌اندیشی ندارد، افزود: این جامعه اسلامی را باید به خوبی حفاظت کنیم.

یوسف‌ پور ادامه داد:‌ زمینه علم و دانش بهترین بستر برای نیل به ارزشهایی است که خداوند برای انسان مقدر کرده است.

وی با اشاره به اینکه حیات واقعی انسان به علم و دانش بستگی دارد افزود: جامعه‌ای که از علم و دانش بی‌بهره است جامعه مرده است.

بیش از 30 تریبون نماز جمعه مردم مازندران را با احکام سیاسی و عبادی آشنا می کنند.