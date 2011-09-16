کپسول سایوز با موفقیت به زمین بازگشت/ تصاویر فرود کپسول روسی

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول سایوز در ساعت 4 بامداد به وقت گرینویچ (7:30 صبح به وقت کشورمان) همراه با دو فضانورد روس (آندری بوریسنکو و الکساندر ساموکوتیائف) و یک فضانورد آمریکایی (ران گاران) در قزاقستان فرود آمد.

براساس گزارش سایت ناسا، سایوز طبق برنامه زمانبندی شده در ساعت 0:38 بامداد به وقت گرینویچ از ایستگاه فضایی بین المللی جدا و چتر بزرگ این کپسول پس از ورود به اتمسفر زمین باز شد.

پیش از این قرار بود این کپسول سایوز 8 سپتامبر بازگردد، اما در پی انهدام فضاپیمای روسی M-12M پروژه Progress این برنامه با 8 روز تاخیر، امروز جمعه 16 سپتامبر انجام شد.

مقامات فضایی روسیه اعلام کردند که سه فضانورد باقیمانده در ایستگاه فضایی 12 نوامبر با کپسول دوم سایوز به زمین باز می گردند.

این فضانوردان که از 6 ماه قبل در ISS اقامت دارند با پرواز بعدی سایوز یک فضانورد ژاپنی، یک فضانورد روسی و یک فضانورد آمریکایی به زمین خواهند رسید.

عملیات بازگشت فضانوردان ساکن ایستگاه در شرایطی انجام می شود که مدیر برنامه ایستگاه فضایی در ناسا در این باره اظهار داشت: "اگر ما پرواز جدید سایوز را تا نیمه نوامبر که زمان برگشتن آخرین فضانورد مقیم ایستگاه به زمین است نداشته باشیم، بنابراین ایستگاه فضایی بین المللی تا پرواز بعدی سایوز بدون سرنشین خواهد ماند."

درحقیقت آژانس فضایی روسیه اعلام کرده است که پرتاب با سرنشین آینده سایوز که قرار بود 22 سپتامبر پرتاب شود به اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر موکول خواهد شد.