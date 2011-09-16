مشارکت مزدورانی از ملیتهای مختلف در سرکوب مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الجزیره العربیه، جمعیت الوفاق با تمجید از موضع ملت اردن به سبب مخالفت با مشارکت نیروهای اردنی در سرکوب مردم مسلمان بحرین آورده است : اقدام مردم اردن، شادی را در دلهای بحرینی ها وارد کرد و این احساس را به آنها داد که مردمی با رنجها و مصایب آنها در نتیجه اقدامات نیروهای امنیتی مورد حمایت اشغالگران سعودی ابراز همدردی می کنند.



این جمعیت ابراز امیدواری کرده است که هیچ ارتش یا مزدوری در سرکوب هیچ یک از ملتهای عربی مشارکت نکند و ترکیب دستگاههای امنیتی بحرین، یک ترکیب کاملا بحرینی شود.



در این بیانیه تاکید شده است سربازانی از ملیتهای مختلف از جمله پاکستانی و یمنی به نیروهای امنیتی بحرین با وجود حضور نیروهای موسوم به سپر جزیره کمک می کنند.



جمعیت الوفاق از ارتشها و نیروهای امنیتی در کشورهای عربی خواسته است در خدمت ملتهایشان باشند و در خدمت رژیمها و سیاستهای آنها نباشند .



این جمعیت ابراز امیدواری کرد که تمام ملتهای عربی از حقوق خود از جمله آزادی، ساخت کشور براساس شایستگی، توسعه و دموکراسی برخوردار شوند.



خاطر نشان می شود سرکوب اعتراضات مردم مسلمان بحرین همچنان با مشارکت نیروهای اشغالگر سعودی و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات ادامه دارد.



