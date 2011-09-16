دشمن برای ایجاد فتنه بین مسلمانان به منافقان امید بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه‏ های نمازجمعه این شهرستان افزود: امروز 17 شوال یادآور یکی از مهمترین جنگهای پیامبر (ص) یعنی جنگ احزاب است که سوره‏ای در قرآن کریم نیز با عنوان این جنگ نام گرفته و 17 آیه ابتدای این سوره درباره این جنگ مسلمین است.

وی ادامه داد: در آن زمان مسلمین در مدت شش روز خندقی حفر کردند که در آن سهم هر مسلمان دو متر بود؛ علت اینکه حفر خندق خیلی زود توسط مسلمین به پایان رسید، این بود که رسول خدا(ص) نیز در این راه آنها را همراهی کردند و پیامبر(ص) به عنوان الگو از زمان تدارک جنگ، حضور در خط مقدم و ... به مسلمین امیدواری می ‏دادند.

استفاده ابزاری از همه تجهیزات و امکانات در برنامه دشمن قرار دارد

امام جمعه دماوند با بیان اینکه باید درسهای مهم این جنگ را بیاموزیم، گفت: باید بدانیم که دشمن در مقابل ما دست به کار است و دست از دشمنی برنمی‏دارد؛ استفاده ابزاری از همه تجهیزات و امکانات در برنامه دشمن قرار دارد.

وی با بیان اینکه نباید از همبستگی دشمن بترسیم، تاکید کرد: در جنگ احزاب تمام گروه‏ها از جمله مشرکان، منافقان و ... دست به دست هم داده بودند اما دشمن بدون پیروزی و گرفتن غنایم، خشمگین و با دست خالی بازگشت و بدون نیاز به جنگ، پیروزی برای مسلمانان حاصل شد.

علاءالدینی ضمن تأکید بر اینکه در همه حالات نباید از عزت خداوند غافل شویم، به نقش ایمان در ثبات مسلمین در جنگها اشاره کرد.

در همه حالات نباید از منافقان غافل شویم

وی با بیان اینکه در همه حالات نباید از منافقان غافل شویم، اضافه کرد: منافقانی که در جنگ ترسو هستند در زمان آرامش، پررو و بهانه‏ گیر می‏شوند.

امام جمعه دماوند ادامه داد: دشمن برای ایجاد فتنه بین مسلمین به منافقان امید بسته است چون آنها بین مسلمین هستند.

وی تصریح کرد: مؤمن نه تنها دوست دارد که بجنگد بلکه دوست دارد شهید هم شود و انتظار شهادت برای مؤمن باب شیرینی است و حتی شهادت دیگران سبب دلسردی مؤمن نمی ‏شود.

علاءالدینی افزود: نکته‏ای که در جنگ احزاب مهم بود این است که منافقان تلاش می‏ کردند که روحیه مؤمنان را از طریق بزرگنمایی قدرت دشمن و دور کردن مردم از فرهنگ اسلامی تضعیف کنند.

وی ادامه داد: مومنان با ایمان و تلاش و با سخت‏ترین شرایط، گرسنگی، تشنگی، نبودن ابزار و ... به حفر خندق پرداختند و به واسطه جهادی که از سوی آنها برای این کار انجام شد، خداوند در قبال آن به ایشان امداد الهی رساند.

علاءالدینی اضافه کرد: ما هیچ گاه نباید نعمت‏های الهی را فراموش کنیم و باید با یادآوری آن در راستای تقویت مؤمنان بکوشیم.

باید هشت سال تاریخ طلایی دفاع مقدس برای ملت ایران بازخوانی شود

امام جمعه دماوند با اشاره به 31 شهریورماه سالروز آغاز تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به ایران در سال 59 ، افزود: حدود 31 سال است که از آن دوران می ‏گذرد و به همین علت باید این هشت سال تاریخ طلایی دفاع مقدس برای ملت ایران بازخوانی شود.

وی اضافه کرد: دشمنان رمز پیروزی ملت ایران را در اسلام یافتند و گام به گام برای آن نقشه کشیدند؛ از مهمترین برنامه‏های ابتدایی دشمنان برای آغاز جنگ تحمیلی پیدا کردن شخصی مانند صدام بود که 100 درصد مخالف اسلام بود و به این ترتیب به ایران حمله کردند.

امام جمعه دماوند گفت: عظمت کار ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس باید همواره توسط رسانه‏ها، خطبا، خبرنگاران و ... بازگو شود.

وی با بیان اینکه کاری که صورت گرفت، جنگ نبود بلکه دفاع مقدس بود، اضافه کرد: این کار، دفاع از آبروی ایران اسلامی بوده است.

به توسعه زورخانه‏ های شهرستان دماوند توجه شود

علاءالدینی همچنین با اشاره به توسعه ورزش پهلوانی گفت: از مسئولان می‏خواهیم که برای ارتقای سطح این ورزش در شهرستان به توسعه زورخانه ‏های شهرستان دماوند توجه شود و فضایی آبرومند به این منظور در نظر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به سالروز وفات مرحوم شهریار و گرامیداشت یاد این شاعر ولایی تصریح کرد: از مرحوم شهریار سئوال کردند که مهمترین شعاری که شنیده چیست و وی در پاسخ گفته بود: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه ‏دار.