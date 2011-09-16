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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

رئیس حزب توحید لبنان:

اشغال بحرین از سوی آل سعود مشابه تصرف کویت توسط صدام است

اشغال بحرین از سوی آل سعود مشابه تصرف کویت توسط صدام است

رئیس حزب توحید لبنان ضمن دیوانه خواندن پادشاه بحرین لشکر کشی عربستانی به بحرین را مشابه اشغال کویت به وسیله دیکتاتور سابق عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام تایمز، "وئام وهاب" رئیس حزب توحید لبنان و از وزیران اسبق لبنان گفت: میلیونها عربستانی از گرسنگی و فقر رنج می برند و آب، برق و مدرسه ندارند، لذا مردم عربستان باید دست به قیام بزنند. ملت عربستان قابل تمجید هستند اما رسانه های این کشور عملکرد مطلوبی ندارند.

وی ضمن انتقاد از دخالت عربستان سعودی در بحرین افزود: این اقدام سعودی ها دشمنی آشکار است و هیچ تفاوتی میان اشغال کویت از جانب صدام با اشغال بحرین به وسیله عربستان سعودی وجود ندارد.

وهاب ضمن طاغوت و دیوانه توصیف کردن پادشاه بحرین تاکید کرد: مردم بحرین ملتی زنده است و خواهان زندگی با شرافت است.

وی افزود: اوضاع در عربستان در حال انفجار است و تلاشهای مقامات عربستانی برای نجات خود همانند کوبیدن میخ بر تابوت خودشان است.

وی ضمن جاسوس خواندن "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب بیان کرد: عمرو موسی یکی از وابستگان رژیم حسنی مبارک است و بعید است که بتواند رئیس جمهوری مصر شود. وی مردی فرصت طلب است که سعی دارد از انقلاب مردم مصر بهره برداری کند.

رئیس حزب توحید لبنان عملکرد اتحادیه عرب در قبال اشغال بحرین از سوی عربستان را مورد انتقاد شدید قرار داد.

همچنین "شیخ عبدالامیر قبلان" نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی لبنان گفت: به کارگیری خشونت علیه مردم بحرین اوضاع را پیچیده تر می کند. حقوق مشروع ملت بحرین باید برآورده شود و مساوات و عدالت میان آنها برقرار شود و گفتگوها تنها راه حل مشکل بحرین است.

کد مطلب 1409139

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