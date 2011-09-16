پلیس درصدد ارتقای تعالی رفتار خود در جامعه است

سرهنگ پاسدار یدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت و جایگاه پلیس در جامعه اشاره کرد و افزود: پلیس از بطن جامعه بوده و اقدامات و وظایفش باید در راستای خواسته های مردمی باشد.

وی اظهارداشت: پلیس امروز با تدابیر خوب فعالیت های ارزشمندی را در جامعه انجام داده و با حضور مستمر در کلاس های درصدد تعالی رفتار خود در جامعه است.

معاون هماهنگ کننده پلیس گیلان به حضور واحدهای عملیاتی پلیس استان در کلاس های استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان اشاره کرد و گفت: در این کلاس ها اساتید جامعه شناسی و روانشناسی حضور داشته و پلیس از علم روز برخوردار خواهد شد.

وی تصریح کرد: پلیس در کمترین زمان با ناهنجاری برخورد قانونی داشته و مردم نیز می توانند در صورت علم وآگاهی یا مشاهده ناهنجاری مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

حسینی در ادامه دفتر نظارت همگانی پلیس گیلان را ناظر بر اعمال و رفتار پلیس اعلام کرد و از مردم استان خواست انتقاد، پیشنهاد، تشویق و شکایت از پلیس را از طریق تلفن 197 اعلام کنند.