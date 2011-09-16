دولت و مردم برای حوزه های علمیه چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌ های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: استان یزد 70 هزار دانشجو دارد در حالی که ظرفیت طلبه این استان بین 500 تا 600 طلبه است که لازم است دولت و مردم برای این امر فکری اساسی کنند.

وی به خیران توصیه کرد: برای ساخت حوزه های علمیه مشارکت کنند و برای خود ذخیره آخرت فراهم کنند.

ناصری همچنین با اشاره به فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها افزود: به اساتید و مسئولان دانشگاه‌ ها توصیه می کنم تا برای جوانها فکری کنند و آنها را چهار سال به حال خود رها نکنند و برای آنها برنامه ریزی کنند تا از نظر علمی به جایی برسند و از نظر مذهبی هدایت شوند.

وی تاکید کرد: دولتمردان نیز برای زدودن اخلاق بد و فاسد از دانشگاه ها چاره اندیشی و تدبیر کنند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اوایل انقلاب که ارتش ایران هنوز منسجم نبود، همه چیز به هم ریخته بود و دشمن گمان می ‌کرد که بسیج و سپاهی نیز در کار نیست و مردم نیز مشغول ترمیم امور انقلاب و ساماندهی اوضاع بودند و دشمن برای اینکه نگذارد انقلاب مستحکم و ساماندهی شود، حرکتی را در داخل و خارج از کشور آغاز کرد.

وی با اشاره به اهداف مختلف دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان ما می‌خواستند قبل از استحکام انقلاب آن را از بین ببرند اما امام مقاومت کرد و مردم نیز غیرتمندانه ایستادگی کردند و با توکل به خداوند متعال در مقام صدام و دنیا ایستادگی کردند.

ناصری با اشاره به تلاش‌های مذبوحانه آمریکا برای از بین بردن نظام اسلامی ایران عنوان کرد: مردم ما با توکل به خدا و عمل به فرامین امام خمینی (ره)، دشمنان را کنار زدند و آمریکا امروز به کشور بیچاره‌ای تبدیل شده است.