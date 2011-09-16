اخبار ضد و نقیض درباره کشته شدن یک فرمانده القاعده در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند خبرگزاری هایی چون رویترز و آسوشیتدپرس و روزنامه های غربی از کشته شدن "ابوحفص الشهری" از فرماندهان ارشد القاعده و از محافظین نزدیک بن لادن در حملات اخیر هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان خبر می دهند اما اسلام آباد این خبر را تائید نمی کند.

در همین رابطه زنرال "اطهر عباس" سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد هیچ خبری درباره کشته شدن الشهری در دست ندارد.

ابوحفص الشهری از جمله افرادی بود که از عربستان سعودی به نیروهای القاعده ملحق شده بود. وی ضمن آنکه از فرماندهان اصلی این شبکه محسوب می شد فرماندهی عملیات های القاعده را نیز برعهده داشت.