تشویق 8 دانشگاه برتر در حوزه پژوهش/ اختصاص 15 میلیارد تومان به برترینها

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج رتبه بندی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس شاخصهای اعلام شده از جمله حاکمیت و رهبری، تحقیقات دانشجویی، تولید دانش و توانمندسازی اعلام شده است.

وی یادآور شد: ملاک تشویق مالی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، رتبه بندی دانشگاهها است و از همین رو رتبه بندی پژوهشی موجب تشویق مالی دانشگاهها نیز می شود.

قانعی اظهار داشت: بر اساس این رتبه بندی 5 دانشگاه اول گروه تیپ یک، 2 دانشگاه گروه تیپ دو و یک دانشگاه گروه تیپ سه مشمول بودجه تشویقی می شوند. البته نسبت بودجه برای هر دانشگاه متفاوت است و بودجه ها بر اساس رتبه بندی هر ساله تغییر می کنند و این امکان برای هر دانشگاهی وجود دارد که با ارتقای رتبه مشمول این بودجه شود.

وی تاکید کرد: بودجه تشویقی برای ارتقای رتبه بندی به 8 دانشگاه برتر این مجموعه در مجموع 15 میلیارد تومان است و می تواند بهره وری دانشگاهها را افزایش دهد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: هر دانشگاهی که بتواند مشمول تشویق بودجه می شود و در واقع این تخصیص اعتبار موجب شده است که رتبه بندی و کسب رتبه معنا پیدا کند.

وی افزود: تغییری در شاخصهای ارزشیابی نداشته ایم اما بررسی ها نشان می دهد که برخی از دانشگاه ها توانمندی بیشتری کسب کرده اند.

قانعی یادآور شد: نکته ای که در رتبه بندی سال 89 وجود دارد این است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارتقای رتبه داشته و از رتبه 6 به رتبه 3 رسیده است. همچنین سه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، کردستان و بوشهر در گروه تیپ سه با اختلاف کمی از هم قرار گرفته اند که نشان دهنده رقابت شدید این دانشگاهها است از سوی دیگر انستیتو پاستور نیز با تعداد 99 عضو هیئت علمی ارتقای رتبه خوبی داشته است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: ارزشیابی نشان می دهد کل تولید دانش در دانشگاههای علوم پزشکی میان 20 تا 30 درصد افزایش داشته است و وقتی ارتقای رتبه ها و نسبت هیئت علمی و بودجه دانشگاهها را مقایسه می کنیم، مشاهده می کنیم که بهره وری دانشگاه ها قابل افزایش است.