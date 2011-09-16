انسجام بخشی به تولیدات صنایع دستی در خراسان شمالی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر جمعه در مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در خراسان شمالی اظهار داشت: هنرهای مختلف صنایع دستی که از باطن هنرمندان زاییده می شود، نماینده و معرف تاریخ و تمدن آن کشور ها است که در این نمایشگاه نیز هنر اسلامی در قالب هنرهای دستی به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سطح کشور 31 استان به همراه هشت کشور عضو اکو در کنار یکدیگر چنین رویدادی را به نمایش گذاشتند و روزانه 20 هزار علاقه مند داخل و خارج استان از این نمایشگاه دیدن می کردند، بر زمینه سازی برای ایجاد بازار فروش دائمی این محصولات تاکید کرد.

وی همچنین بر تداوم بر پایی این چنین نمایشگاههایی در سطوح بین المللی تاکید کرد و گفت: در همین راستا، علاوه بر اینکه می توان این هنرهای ارزشی را به عموم جامعه معرفی و عرضه کرد، به طور قطع این محصولات می توانند جایگزین صادرات نفت باشند.

شفقت در همین خصوص اعلام کرد: تدوین و تشکیل یک سیستم مدیریتی نظامند برای تولیدات صنایع دستی داخل و کشورهای همسایه در خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا، در نخستین قدم دبیرخانه کشورهای مشترک عضو اکو در خراسان شمالی تشکیل شد.

وی همچنین تشکیل سیستم بانک اطلاعاتی برای ثبت هنرهای سنتی را از دیگر ابزارهای انسجام بخشی این سیستم دانست.

وی در ادامه تشکیل دانشگاه هنرهای صنایع دستی در استان با حضور استاد کاران حرفه ای را یکی دیگر از ابزارهای سیستم یاد شده عنوان کرد و افزود: با اجرایی شدن این سیستم، طراحی این هنرها علمی می شود و این آثار ماندگار باقی می مانند.

علاوه بر این، استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: هنرمندان این آثار برای نظامند شدن طراحی، تولید، عرضه و بازاریابی دائمی محصولات خود به تشکیل تشکلهای تعاونی مبادرت کنند.

وی افزود: هم اکنون احداث بازارچه دائمی صنایع دستی از جمله گامهای اولیه ای است که برای حفظ و رونق این تولیدات در استان اجرا شده است.

نماینده کشورهای شرکت کننده عضو اکو نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در این نمایشگاه و استقبال گرم شهروندان خراسان شمالی از آنان، اظهار داشت: حضور در ایران تجربه خوبی برای آشنایی با ایرانیان بود.

جرج تابلیش ویله ایرانیان را مردمانی مهمان نواز و صمیمی توصیف کرد و گفت: بار دیگر در چنین نمایشگاههایی که در ایران برگزار شود، حضور خواهد یافت.

وی همچنین به نمایندگی از هشت کشور عضو اکو در این نمایشگاه از برگزار کنندگان آن تشکر کرد.