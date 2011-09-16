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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

امام جمعه چناران:

بیداری اسلامی از برکات دفاع مقدس است

بیداری اسلامی از برکات دفاع مقدس است

چناران - خبرگزاری مهر: امام جمعه چناران گفت: شکست اهداف ابر قدرت ها و اسرائیل در منطقه و بیداری جهان اسلام از آثار و برکات دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مظفر تاجی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در چناران با اشاره به هفته دفاع مقدس  به تشریح آثار و برکات دفاع مقدس در عرصه‌های داخلی و خارجی پرداخت و اظهار داشت: تولد تفکر بسیجی ، ترویج اعتماد به نفس و خودباوری، رشد فضایل اخلاقی و معنوی، تحکیم وحدت ملی ، تحول در صنایع دفاعی و رسوایی منافقین و لیبرال ها از دیگر برکات دفاع مقدس ایران است.

وی افزود: تکامل سازمان ارتش و سپاه ، آزمون کارآمدی نظام، ایجاد الگوی مبارزه با قدرت‌های بزرگ و اثبات مظلومیت ایران در جهان نیز از دیگر آثار عظیم دوران هشت سال دفاع مقدس است.

خطیب جمعه چناران با اشاره به تحولات منطقه و تسخیر لانه جاسوسی اسرائیل توسط انقلابیون مصری گفت: حرکاتی نظیر حمله به  خانه‌های اسرائیل و آمریکا که عموما مراکز جاسوسی و توطئه است نشان از اسلامی و ضداستکباری بودن این انقلاب در منطقه است.

تاجی با اشاره به روز فرهنگ ورزش زورخانه‌ای به استعداد و علاقه مردم منطقه به ورزش‌های بومی و سنتی اشاره کرد و خواستار پیگیری طرح احداث گود ورزش های زورخانه‌ای در شهرستان چناران شد.

کد مطلب 1409147

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