داغستان حلقه اتصال آسیای میانه و محصولات ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عبدالکریم اف در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایرن گفت: هدفشان از حضور در ایران صرفاً جذب محصولات برای بازار داغستان نیست بلکه می خواهیم نقش میانچی را بین محصولات ایرانی و بازار کشورهای استقلال یافته ایفا کنیم.

وی افزود: علاوه بر تراکتور، داغستان خواهان حضور صنعت ایران در بازار داغستان و به تبع آن در بازار تمام کشورهای همسایه این کشور می باشد.

عبدالکریم اف با اشاره به اینکه داغستان آمادگی دارد بدون هزینه گمرگ تمام محصولات تولیدی ایران را در بازارهای یاد شده ارائه و توزیع کند گفت: این بازار، بازاری عظیمی است که قابلیت سرمایه گذاری از هر لحاظ را دارد تا باعث افزایش روابط بین کشورهای دوست و مسلمان استقلال یافته شوروی سابق و ایران باشد.

وی اضافه کرد: در این میان درخواست احداث کارخانه مشترک ایرانی و داغستانی تولید تراکتور به مقامات ایرانی و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ارائه شد.

رئیس هیئت تجاری، اقتصادی داغستان ضمن تاکید بر تصریح در انجام اقدامات اولیه برای تحقق این امر گفت: مقامات و مسئولان داغستانی خواهان احداث این کارخانه در اسرع وقت در این کشور هستند.

عبدالکریم اف از مسئولان صنعتی ایران، استان و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران دعوت کرد تا در نمایشگاه تخصصی که بزودی در کشور تابعش برای شناساندن محصولات ایرانی برگزار می شوند حضور فعال و گسترده داشته باشند تا مقدمات افزایش تبادلات بین دو کشور و کشورهای منطقه فراهم شود.

در نشست مشترک بین هیئت داغستانی و مدیران گروه صنعتی تراکتورسازی ایران رایزنهای در مورد نحوه همکاری برای راه اندازی خط مونتاژ، تبادل کارشناسان لازم برای بررسی زمینهای کشاورزی به صورت علمی،اقدامات بانکی و ... صورت گرفت که این رایزنی ها در پایان منجر به امضاءتفاهم نامه بین مدیران تراکتورسازی و هیات داغستانی شد.

گفتنی است هیئت تجاری، اقتصادی جمهوری داغستان متشکل از تجار و کارشناسان این کشور طی دو روز حضور در تبریز با استاندار آذربایجان شرقی دیدار و از بسیاری واحدهای صنعتی و تولیدی استان از جمله گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، موتورسازان، ایدم و ... بازدید داشتند.