بیکاری در لرستان بیداد می کند/ اشتغال در راس مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد با اشاره به انقلاب مردم مصر اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط انقلابیون مصر اتفاقی بود که برای نخستین بار در این کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به وضعیت خفت بار رژیم اشغالگر قدس در منطقه عنوان کرد: جوانان مسلمان و انقلابی مصر با تسخیر لانه جاسوسی رژیم صهیونیستی پرچم بیداری اسلامی را به اهتزاز درآوردند.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اولویت بندی امور در کشور بیان داشت: در حال حاضر در راس مطالبات مردم مسئله اشتغال جوانان و رفع بیکاری وجود دارد.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه مسئولان باید از مسائل غیر ضروری بپرهیزند یادآور شد: مسئولین نباید خود را درگیر مسائل فرعی کنند چرا که این امر یکی از آسیب هایی است که جامعه را تهدید می کند.

وی ادامه داد: بارور کردن پتانسیل ها و استعدادهای نسل جوان، توسعه علم و دانش، ترویج معنویت، رفع مشکلات فرهنگی، برقراری عدالت اجتماعی، حل مشکلات معیشتی مردم و همچنین رفع بیکاری از دغدغه های مهم مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به رزمایش نیروی هوایی ارتش اشاره کرد و گفت: این رزمایش اوج آمادگی دفاعی نیروی هوایی را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام متقی نیا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت داخل را از جمله ویژگی های این رزمایش دانست و عنوان کرد: برگزاری چنین رزمایشهایی هرگونه انگیزه تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را در نطفه خفه می کند.

وی در ادامه سخنان خود به برخی مسائل و مشکلات استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موضوع بیکاری و تورم در لرستان بیداد می کند.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی در استان افزود: رفع آسیبهای اجتماعی و مشکلات فرهنگی یکی از مطالبات جدی مردم است.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین به ظرفیت لرستان در حوزه باغبانی اشاره کرد و گفت: استان لرستان می تواند در این عرصه به قطب صادرات کشور تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل مدارس یادآور شد: شروع دیرهنگام کلاسهای درس چه در مدارس و چه در دانشگاهها قابل جبران نیست لذا متولیان امر باید در این زمینه دقت و نظارت کافی را داشته باشند.