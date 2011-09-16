به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی قبل از ظهر جمعه در اولین همایش "مدیریت فرصتها و سرمایهگذاری در قم" که در سالن مجتمع وتوس برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه استان قم در آستانه تحولات بزرگی است افزود: در این راستا باید فرصتها و ظرفیتهای موجود در استان را شناسایی کرد و با فرصت سازی از فرصت سوزی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه مسیر آینده قم از راه بخش خصوصی و فعال شدن نخبگان استان میگذرد اظهار داشت: هر یک از شهروندان باید سهمی در مسیر عمران و آبادانی قم داشته باشند و در این راستا باید با هم فکری و همکاری بدنیال افزایش سرمایه گذاریها باشیم.
رعایت اصل 44 تحول در تولید را بدنبال دارد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر اصل 44 در خصوصی سازی رعایت شود تحول در تولید را بدنیال خواهد داشت افزود: اگر به بخش خصوصی فرصت خودنمایی در بخش تولید بدهیم این تحول ایجاد خواهد شد و زمانی میتوانیم به اشتغال، صادرات و تولید پایدار امیدوار باشیم که بخش خصوصی وارد میدان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مشارکت شرکتهای بومی در مناقصههای مختلفی که در استان صورت میگیرد اظهار داشت: در برخی موارد مشاهده میشود که شرکتهای قمی گرید و امتیاز لازم برای شرکت در مناقصههای بزرگ را ندارند و از این رو شرکتهایی از استانهای دیگر برنده مناقصه میشوند و کار را در دست میگیرند.
بنایی با بیان اینکه باید سرمایههای قم در داخل خود استان بچرخد اظهار داشت: شرکتهای غیر بومی بعد از اتمام یک پروژه، سرمایه را هم با خود میبرند و از طرف دیگر آنها همانند کسانی که اهل قم هستند در کارها دلسوزی به خرج نمیدهند و تنها به فکر اتمام پروژه هستند.
وی با تاکید بر استفاده از مدیران بومی در عرصههای مختلف مدیریتی استان اظهار داشت: از مدیران داخل استان باید در بخشها و دستگاههای مختلف استفاده کرد تا رفته رفته به مدیران با تجربه و کارکشتهای تبدیل شوند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر حضور فعال شرکتهای بومی در مناقصههای مختلف استان قم تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی قبل از ظهر جمعه در اولین همایش "مدیریت فرصتها و سرمایهگذاری در قم" که در سالن مجتمع وتوس برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه استان قم در آستانه تحولات بزرگی است افزود: در این راستا باید فرصتها و ظرفیتهای موجود در استان را شناسایی کرد و با فرصت سازی از فرصت سوزی جلوگیری کرد.
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