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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

افتتاح ساختمان دانشکده‌ فنی دانشگاه محقق اردبیلی

افتتاح ساختمان دانشکده‌ فنی دانشگاه محقق اردبیلی

ساختمان دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن با اولین سفر دور چهارم هیئت دولت فاز اول ساختمان دانشکده‌ فنی با زیربنای ساختمان 5800 مترمربع با محوطه سازی 000/14 مترمربع و هزینه 56 میلیارد ریال با حضور دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

5 پروژه بزرگ دیگر در دانشگاه محقق اردبیلی در حال احداث است که عملیات اجرایی این پروژه‌ها در دور دوم سفرهای استانی و از سال 87 شروع شده است.

وزیر علوم همچنین، آغاز پروژه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی را کلنگ زد که این ساختمان با زیربنای 2 هزار و 150 متر و هزینه‌ای معادل 15 میلیارد ریال برآورد شده و زمان افتتاح آن سال تحصیلی 93-92 خواهد بود.
 
کد مطلب 1409154

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