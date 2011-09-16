افتتاح ساختمان دانشکده‌ فنی دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن با اولین سفر دور چهارم هیئت دولت فاز اول ساختمان دانشکده‌ فنی با زیربنای ساختمان 5800 مترمربع با محوطه سازی 000/14 مترمربع و هزینه 56 میلیارد ریال با حضور دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

5 پروژه بزرگ دیگر در دانشگاه محقق اردبیلی در حال احداث است که عملیات اجرایی این پروژه‌ها در دور دوم سفرهای استانی و از سال 87 شروع شده است.

وزیر علوم همچنین، آغاز پروژه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی را کلنگ زد که این ساختمان با زیربنای 2 هزار و 150 متر و هزینه‌ای معادل 15 میلیارد ریال برآورد شده و زمان افتتاح آن سال تحصیلی 93-92 خواهد بود.

