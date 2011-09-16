تعلل در برخورد با اختلاس کنندگان بیت المال جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین، غارت بیت المال توسط عده ای را عامل بدبینی مردم دانسته و افزود: دشمن می خواهد در مردم نسبت به نظام ایجاد بدبینی کند، در مطبوعات و رسانه ها دیدید که چه جنایت مالی و اقتصادی در مملکت رخ داده است، باید مسئولان امر هرچه سریعتر برخورد شدید و به هنگام با تمامی عاملان سرقت مال مردم کنند، تعلل جایز نیست، بیت المال مال این ملت است، اینها اموال مردم است، خدا کند این جنایات واقعیت نداشته باشد و اگر واقعیت دارد، شدید و بدون مسامحه و تعلل، عدالت جاری شده و برخورد شود.

وی این جنایات را با طرح و برنامه خوانده و تصریح کرد: این نقشه ها در آمریکا و اروپا طرح و در کشور اجرا می شود، بیدار باشید.

امام جمعه ورامین ادامه داد: خداوند حافظ نظام است لکن عامل می خواهد و عالم، عالم مسببات است؛ متوجه باشید اگر در این نظام مسئولیت دارید مبادا خطا کنید و بدبینی ایجاد کنید.

دشمنان تنوانستند قرآن را تحریف کنند

وی پس از دعوت خود و نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی به بررسی آیات قرآن پرداخته و اظهار داشت: دشمنان تنوانستند قرآن را تحریف کنند، نتوانستند حتی یک حرف به این حجت الهی کم و یا اضافه کنند و همه مسلمانان در عدم تحریف قرآن اتفاق نظر دارند و اگر هم اختلافی است در معانی و برداشتهای مختلف از قرآن است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: بخش اعظمی از آیات قرآن به تشریح عالم آخرت که از زمان مرگ شروع می شود پرداخته است، مردم از زمان مردن تا روز حشر در عالم برزخ هستند که یک قسم از آیات در مورد موت و حالات آن است و یک قسم دیگر از آیات در مورد عالم قیامت و روز حشر است، در این آیات بسیار تأمل کنید، اینها بسیار مهم هستند.

وی تصریح کرد: آخرت و چگونگی اوضاع انسان در آن بسیار اهمیت دارد، اصل مطلب مهم است، سعادت و شقاوت اساسی انسان به زندگی اخروی بستگی دارد، دنیا دار بقا نیست و تنها مسیر رسیدن به حیات جاودانه اخروی است، اگر بشر این را بداند گناه نمی کند، دروغ نمی گوید، مرتکب بی عفتی و جنایت و قتل نفس نمی شود، اصل اعتقاد به این مسائل و اعتقاد به حضور در محضر باریتعالی است.

شهریورماه یادآور حوادث و خاطرات گذشته انقلاب است

وی در بخش دیگری از خطبه ها، شهریورماه را یادآور حوادث و خاطرات گذشته انقلاب و حرکت این ملت چه قبل از پیروزی و چه پس از آن دانسته و عنوان کرد: قبل از پیروزی انقلاب در ۱۷ شهریور آن حادثه میدان شهدای تهران رخ داد که بسیاری از انقلابیون توسط رژیم سفاک پهلوی به شهادت رسیدند و البته صدمه و مصیبت بزرگی برای ملت ایجاد شد لکن آثار خوبی داشت و از جمله این آثار تشدید حرکت بود تا اینکه انقلاب به لطف خدا به پیروزی رسید.

امام جمعه ورامین به شهادت رساندن شهید رجایی و باهنر توسط منافقین را به عنوان دیگر حوادث شهریور معرفی کرده و افزود: از دیگر حوادث، شهادت شهید آیت الله مدنی از یاران با وفای امام(ره) بود که منشاء خدمات فراوان به نظام و تفکر انقلابی بودند.

وی حمله صدام به کشورمان در اواخر شهریور ماه و آغاز دفاع مقدس را نیز یادآور شده و بیان داشت: دشمنان می خواستند حکومت نوپای اسلامی را ساقط کنند و تصور می کردند می توانند این نهال نوپا را از ریشه درآورند لکن نمی دانستند در نهایت شکست خواهند خورد.

تبعیت مردم از امام(ره) از عوامل عمده پیروزی و سربلندی ملت ایران در جنگ تحمیلی بود

با سابقه ترین امام جمعه کشور با برشمردن عوامل پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی اضافه کرد: لطف خدا، رهبری مقتدرانه امام راحل(ره) و حرکت و تبعیت مردم از ایشان از عوامل عمده پیروزی و سربلندی ملت ایران در این جنگ تحمیلی بود، اکثر خانواده های ایرانی و چه بسا همه آنها یا شهید دادند یا مجروح و یا مفقود الاثر و همه نیز مفتخر به این موضوع بودند و گلایه نکردند.

وی اتحاد و وحدت موجود در بین مردم را لطف الهی دانسته و گفت: دلها به دست خداست، دلها به هم نزدیک بود و برای حضور در جبهه ها لحظه شماری می کرد، خداوند می خواست نظام ادامه یابد و لذا این علاقه را در دلها ایجاد کرد، خدا کند قدر این منزلت را بشناسیم و آن را از دست ندهیم، امروز ما تنها کشوری هستیم که در رأس آن یک مجتهد و ولی فقیه عادل و دانا قرار دارد، این را قدر بدانیم، اینها لطف الهی است.

عده ای اقتدار کشور و ملت را نمی خواهند و سعی دارند ورق برگردد

آیت الله محمودی گلپایگانی ادامه داد: یک عده اقتدار کشور و ملت را نمی خواهند و سعی دارند ورق برگردد لکن نمی دانند ملتی که هستی خود را در راه اسلام داده است هرگز دست از مکتب اسلامی و رهبر برنخواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته باید بیدار بود؛ دشمن مایوس نیست و القاء شبهات و ایجاد یأس و تفرقه می کند، بدخواهان ملت فهمیدند رمز اقتدار ما وحدت است لذا اختلاف می افکنند، آگاه باشید و همه در تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب متحد شوید، رهبری فصل الخطاب تمامی اختلاف نظرها هستند.

وی سپس به مسائل داخلی شهرستان اشاره و تاکید کرد: بدانید اگر می خواهید ورامین به حق واقعی خود و جایگاه اصلی خود در کشور برسد، باید اتحاد داشته باشید؛ عده ای در طول سالها با اختلاف افکنی جلوی پیشرفت ما را گرفتند لکن در حال حاضر باید بیدار بود، مسئولان بدانند امروز وحدت بسیار اهمیت دارد و باید قبل از هر اظهار نظری تفکر کنند، اندیشه کنند و حرف بزنند، مبادا عامل ایجاد اختلاف شوند.