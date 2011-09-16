هنرمندان باید با مضامین نهج البلاغه بیشتر مانوس باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده در ستاد اطلاع رسانی نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر، اظهار داشت: معرفت داشتن به ابعاد شخصیتی امام علی (ع) منوط به تدبر و تامل در موضوعات بنیادی کتاب انسان ساز نهج البلاغه است.
وی افزود: نهج البلاغه پس از قرآن گرانقدر ترین و ارزشمندترین میراث اسلام است و باید ابعاد مختلف و آموزه های گرانسنگ این کتاب عظیم با ابزار هنر تبیین شود.
داننده واقعه غدیر را اوج ابلاغ ولایت عنوان کرد و افزود: امام علی (ع) یگانه مرجع هدایت و عدالت است و بر دلها و جانهای مشتاقان ولایت دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واقعه غدیر را تکوین ولایت و تثبیت امامت دانست و گفت: هدف از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری غدیر معرفی ابعاد شخصیت والای امام علی (ع) و پرداخت هنری به مسائل و موضوعات مرتبط با غدیر خم، معرفی آثار شاخص و ایجاد بستر و الگوی مناسب در عرصه فعالیت های هنر دینی، تقویت ارزشهای دینی غدیرخم در میان جوانان و ترویج و توسعه فرهنگ و هنر متعهد و رسالت مدار است.
وی موضوعات جشنواره در بخشهای مختلف را شامل جلوه های رفتار و اخلاق امام علی (ع) در انسان معاصر، نقش و جایگاه امامت و ولایت در راهنمایی و هدایت جامعه بشری، نقش و جایگاه غدیر در ماندگاری اسلام راستین، نقش و جایگاه تشیع در بیداری اسلامی ملل جهان و خطبه غدیر منشور ولایت و نقش فرهنگ و هنر در تبیین آن عنوان کرد.
نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن های فرهنگی، ادبی و هنری استان در آبان ماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.
علاقمندان می توانند آثار خود را در محورهای ذکر شده به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، بلوار استادشهریار، اول سربالایی ولیعصر، مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز ارسال نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.gHadirfestival.ir مراجعه کنند.
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