هنرمندان باید با مضامین نهج البلاغه بیشتر مانوس باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده در ستاد اطلاع رسانی نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر،‌ اظهار داشت: معرفت داشتن به ابعاد شخصیتی امام علی (ع) منوط به تدبر و تامل در موضوعات بنیادی کتاب انسان ساز نهج البلاغه است.

وی افزود: نهج البلاغه پس از قرآن گرانقدر ترین و ارزشمندترین میراث اسلام است و باید ابعاد مختلف و آموزه های گرانسنگ این کتاب عظیم با ابزار هنر تبیین شود.

داننده واقعه غدیر را اوج ابلاغ ولایت عنوان کرد و افزود: امام علی (ع) یگانه مرجع هدایت و عدالت است و بر دلها و جانهای مشتاقان ولایت دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واقعه غدیر را تکوین ولایت و تثبیت امامت دانست و گفت: هدف از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری غدیر معرفی ابعاد شخصیت والای امام علی (ع) و پرداخت هنری به مسائل و موضوعات مرتبط با غدیر خم، معرفی آثار شاخص و ایجاد بستر و الگوی مناسب در عرصه فعالیت های هنر دینی، تقویت ارزشهای دینی غدیرخم در میان جوانان و ترویج و توسعه فرهنگ و هنر متعهد و رسالت مدار است.

وی موضوعات جشنواره در بخشهای مختلف را شامل جلوه های رفتار و اخلاق امام علی (ع) در انسان معاصر، نقش و جایگاه امامت و ولایت در راهنمایی و هدایت جامعه بشری، نقش و جایگاه غدیر در ماندگاری اسلام راستین، نقش و جایگاه تشیع در بیداری اسلامی ملل جهان و خطبه غدیر منشور ولایت و نقش فرهنگ و هنر در تبیین آن عنوان کرد.

نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن های فرهنگی، ادبی و هنری استان در آبان ماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.