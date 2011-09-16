90 زندانی مالی غیرعمد در اردبیل آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری ظهر جمعه در مراسمی که به همین منظور برگزار می شد، طی سخنانی اظهار داشت: مبلغ اختصاص یافته برای ازادی این زندانیان پنج میلیارد و 90 میلیون ریال بود.

سید مرتضی بختیاری برای تایمن مبلغ مورد نیاز جهت آزاد سازی 465 زندانی مالی دیگر این استان اردبیل قول مساعد داد و اضافه کرد: نهادینه کردن فرهنگ قانونمندی مهمترین اصل در پیشگیری از جرائم عمد و غیر عمد در کشور است.

رئیس کل دادگستری استان نیز در این مراسم تعداد زندانیان مالی آزاد شده در پنج ماهه اول سال 90 را 186 نفراعلام کرد و افزود: برای آزادی این زندانیان 13 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

غلامعلی رضایی یادآور شد: برای آزادی 465 زندانی مالی غیرعمد باقیمانده نیز مبلغ 45 میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم با عنایت دولت این مبلغ برای آزادی آنان اختصاص یابد.

به گفته وی همچنین در دو ماه گذشته 661 موردخدمات فرهنگی، آموزشی، حقوقی و مشاوره ای توسط دفتر حمایت ارائه شده که در مجموع 34مورداز خدمات مشاوره ای منجر به سازش بین زوجین و انصراف از طلاق و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها شده است.

رئیس دادگستری استان یادآور شد: با استقرار روانشناسان و مددکاران اجتماعی در کنار محاکم و زیر نظر دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری، توفیقات چشمگیری در کاهش ورودی پرونده ها به دادگاههای خانواده و برقراری صلح و سازش کسب شده است.