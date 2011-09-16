  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

اتفاقی عجیب در آژانس/

اعراب دیگر کاری با تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی ندارند

اعراب دیگر کاری با تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی ندارند

دیپلمات های حاضر در نشست شورای حکام آژانس اعلام کردند که کشورهای عربی قصدی برای پیگیری موضوع تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است از تاریخ 19 تا 23 سپتامبر نشستی با حضور تمامی کشورهای عضو آژانس در وین برگزار شود که موضوع اصلی این نشست بررسی طرح خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای است.

ایران و چند کشور عربی تلاش های زیادی برای مطرح کردن این موضوع در آژانس انجام دادند و با وجود استقبالی که در سال گذشته از این طرح شده بود اما روز گذشته چند دیپلمات عربی اعلام کردند که در نشست هفته آینده اعراب با موضوع زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی کاری نخواهند داشت.

این در حالی است که اغلب کارشناسان یکی از عوامل ناامنی در خاورمیانه را زرادخانه هسته ای صهیونیستها معرفی می کنند.

رویترز در این باره می نویسد : با آنکه تنشهای میان اعراب و اسرائیل در هفته های اخیر رو به افزایش گذاشته اما با این وجود کشورهای عربی تصمیمی برای برخورد با زرادخانه اتمی تل آویو ندارند.

کد مطلب 1409159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها