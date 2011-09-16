اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی کمالشهر ویژه کمربندهای سبز و آبی در رده سنی خردسالان و نونهالان برگزار خواهد شد.

این مسابقات با حضور تیمهایی از شهر قدس، مهرشهر وکرج به مناسبت گرامیداشت شهدای کمالشهر و جشن نیکوکاری برگزار می شود.

در مراسم مسابقات تکواندو قهرمانی کمالشهر، مسئولان ورزشی استان البرز و کمالشهر حضور خواهند یافت و این مسابقات در سالن ولایت کمالشهر برگزار می شود.

تیم والیبال بانوان البرز به فینال راه پیدا کرد

در چهارمین روز از سری مسابقات والیبال بانوان منطقه سه کشوری تیم البرز در نیمه نهایی به مصاف سمنان رفت و با نتیجه 3 بر1 پیروز میدان شد و به فینال راه پیدا کرد.

تیم والیبال بانوان البرز در چهارمین دیدار خود به مصاف نمایندگان سمنان رفت و در گیم اول 25 بر15به سود سمنان و در سه گیم دیگر با نتایج 25 بر10، 25بر14 و25 بر 8 پیروزی را از آن خود کرد.

به دنبال این امر، تیم والیبال بانوان البرز به فینال این دور از رقابتها راه پیدا کرد.



برگزاری مسابقات تنیس روی میز بانوان قهرمانی جوانان کشور

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان کشور در بخش بانوان به میزبانی قزوین برگزار شد.

در این مسابقات که با حضور 22 تیم و در مجموع81 بازیکن انجام شد، تیم البرز موفق شد در بخش تیمی به مقام سومی این رقابتها دست یابد.

تیم اعزامی از البرز با سرپرستی خانم شفیعی متشکل از خانمها مریم معظمی، فاطمه محمدپور، غزاله ملا طلب و فاطمه جمالی فر بوده است.