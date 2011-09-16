اعضای ستاد انتخابات آذربایجان شرقی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بنا بر احکام صادر شده از طرف احمد علیرضابیگی، پرویز آژیده به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین حسن روستایی را به عنوان عضو و جانشین رئیس ستاد انتخابات و علیرضا رجبی را به عنوان دبیر و مسئول کمیته اجرایی این ستاد منصوب کرده است.

همچنین ایوب حقیقی به عنوان مسئول کمیته امنیتی و انتظامی، بابک محمدزاده به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی و بهروز مهدوی به عنوان مسئول آموزش کمیته اجرایی ستاد انتخابات استان از استاندار آذربایجان شرقی حکم انتصاب دریافت کردند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.