موج بیداری اسلامی حکومت های ظالم را به وحشت انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهار داشت: بیداری اسلامی که نشات گرفته از انقلاب ایران است از تونس آغاز شد و مرزهای مصر و کرانه باختری را فتح کرد و امروز به کشورهای اردن و بحرین رسیده و موجب ترس و وحشت دولت های ظالم استکباری شده است.

وی افزود: این حرکت بیداری مسلمانان موجب برچیده شدن سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در منطقه شده و سران آنها را به وحشت انداخته است.

آیت الله باریک بین از حسنی مبارک به عنوان متحد آشکار غرب و آمریکا بر علیه مردم غزه یاد کرد و اظهار داشت: سقوط رژیم مبارک ضربه محکمی بر پیکر سیاست های غرب و آمریکا و حکومت های خودکامه در منطقه بود.

خطیب جمعه قزوین با گرامیداشت یاد شهیدان جعفرخانی و حسین پور از پاسداران سپاه صاحب الامر استان قزوین که در درگیری با گروهک تروریستی پژاک به درجه رفیع شهادت نائل آمدند یادآور شد: مردم و مسئولان در این شرایط باید برای خنثی شدن توطئه دشمنان با هم متحد شوند و انسجام خود را بیش از گذشته حفظ کنند.

وی در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هم نکاتی را یادآور شد و گفت: مسئولان باید برای افزایش کیفی سطح تحصیل تلاش کنند و دانش آموزان و دانشجویان نیز تلاش کنند تا به رتبه های علمی بالاتر دست یابند و کشور ایران اسلامی را در آینده بسازند.

وی از والدین هم خواست با توجه به تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم دشمنان که جوانان کشور را هدف گرفته است رفتار فرزندان خود را به دقت کنترل کنند تا دشمن به اهداف خود نرسد.