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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

آیت الله باریک بین:

موج بیداری اسلامی حکومت های ظالم را به وحشت انداخته است

موج بیداری اسلامی حکومت های ظالم را به وحشت انداخته است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: با لطف الهی بیداری اسلامی از مرزهای کشورمان عبور کرده و حکومت های ظالم و خودکامه را به وحشت انداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهار داشت: بیداری اسلامی که نشات گرفته از انقلاب ایران است از تونس آغاز شد و مرزهای مصر و کرانه باختری را فتح کرد و امروز به کشورهای اردن و بحرین رسیده و موجب ترس و وحشت دولت های ظالم استکباری شده است.

وی افزود: این حرکت بیداری مسلمانان موجب برچیده شدن سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در منطقه شده و سران آنها را به وحشت انداخته است.

آیت الله باریک بین از حسنی مبارک به عنوان متحد آشکار غرب و آمریکا بر علیه مردم غزه یاد کرد و اظهار داشت: سقوط رژیم مبارک ضربه محکمی بر پیکر سیاست های غرب و آمریکا و حکومت های خودکامه در منطقه بود.

خطیب جمعه قزوین با گرامیداشت یاد شهیدان جعفرخانی و حسین پور از پاسداران سپاه صاحب الامر استان قزوین که در درگیری با گروهک تروریستی پژاک به درجه رفیع شهادت نائل آمدند یادآور شد: مردم و مسئولان در این شرایط باید برای خنثی شدن توطئه دشمنان با هم متحد شوند و انسجام خود را بیش از گذشته حفظ کنند.

وی در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هم نکاتی را یادآور شد و گفت: مسئولان باید برای افزایش کیفی سطح تحصیل تلاش کنند و دانش آموزان و دانشجویان نیز تلاش کنند تا به رتبه های علمی بالاتر دست یابند و کشور ایران اسلامی را در آینده بسازند.

وی از والدین هم خواست با توجه به تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم دشمنان که جوانان کشور را هدف گرفته است رفتار فرزندان خود را به دقت کنترل کنند تا دشمن به اهداف خود نرسد.

کد مطلب 1409163

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