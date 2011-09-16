ایران قهرمان تورنمنت بین المللی بسکتبال آلمان شد

سیدعباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آغاز پیکارهای بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که قرار است تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان نیز در آن شرکت کننده، آخرین مراحل آماده سازی تیم را سپری می کنیم.



وی ادامه داد: به همین منظور تیم ملی بسکتبال نوجوانان برای برپایی اردوی تدارکاتی و شرکت در تورنمنت بین المللی به کشور آلمان سفر کرد و در این کشور ضمن برگزاری تمرینات منظم و با برنامه، بازی های خوبی نیز برابر حریفان برگزار کرد.



سرمربی تیم ملی بسکتبال رده سنی نوجوانان کشورمان افزود: اردوی تیم بسکتبال نوجوانان به مدت یک هفته در شهر بمبرگ کشور آلمان برگزار شد و در تورنمنت این کشور که با شرکت تیم‏هایی در رده‎های سنی مختلف برگزار شد، به مقام قهرمانی دست یافت.



وی اضافه کرد: در مجموع پنج تیم در این دوره از مسابقات حضور داشتند که به ترتیب تیم ملی بسکتبال رده سنی نوجوانان کشورمان با تیم های بمبرگ، کلن، هامبورگ و ولفسبورگ آلمان به رقابت پرداخت و در هر چهار مسابقه از سد حریفان خود گذشت و قهرمان شد.



سرمربی تیم ملی بسکتبال رده سنی نوجوانان کشورمان با اشاره به آخرین وضعیت این تیم پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا، تصریح کرد: زمان زیادی تا اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا باقی نمانده است اما در مجموع تیم ملی وضعیت خوبی دارد.



وی ادامه داد: بیست و ششم مهرماه روز آغاز پیکارهای بسکتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا است و تا آن روز تنها یک ماه دیگر فرصت داریم تا بازیکنان را به بهترین فرم ممکن از نظر آمادگی روحی و جسمانی نزدیک کنیم.



سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان افزود: تمرینات تیم ملی بسکتبال نوجوانان از روز نوزدهم تیر ماه امسال آغاز شده است و نفراتی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی حضور دارند، از برترین های این رده سنی محسوب می شوند.



وی تصریح کرد: نفرات حاضر در اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوان تمرینات خوبی را برای کسب آمادگی جسمانی مطلوب پشت سر گذاشته اند و این در حالی است که از مدت ها قبل کارهای تاکتیکی و هماهنگی تیمی را نیز در دستور کار قرار داده ایم تا از این نظر نیز به شرایط مطلوب برسیم.



آقاکوچکی عنوان داشت: از آغاز تمرینات به صورت خیلی جدی برای موفقیت در پیکارهای بسکتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا تمرین می‌کنیم و انشاءالله تلاش ما این است که بتوانیم نتایج موفقی در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کنیم.



وی در ادامه به زمان و میزبان برگزاری رقابت های بسکتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا اشاره کرد و بیان داشت: این دوره از رقابت های بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از بیست و ششم مهر ماه تا چهارم آبان در کشور ویتنام برگزار می شود.



آقاکوچکی تصریح کرد: نفرات بسیار خوب و زبده ای در حال حاضر عضو تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان هستند که در کنار هم زیر نظر کادر فنی تمرینات خوبی را سپری کرده اند و انشاءالله اگر اتفاق خاصی رخ ندهد می توانیم در مسابقات آسیایی عملکرد خوبی داشته باشیم.



وی عنوان داشت: به این تیم امید زیادی دارم و امیدوارم بتوانیم در رقابت با حریفان قدر آسیایی که قطعا حضوری مقتدرانه در این رقابت ها خواهند داشت، به نتایج قابل قبولی دست یافته و از اعتبار بسکتبال ایران در آسیا دفاع کنیم.



گفتنی است: وحید دلیرزهان، حامد بیگی، بهنام یخچالی، شاهین وثوقی، امیرعلی کامگار، آرش قیداری، مهدی جعفری، محمد یزدان پناه، واهاگن غربیان، علیرضا رزاقی، علیرضا مرتضوی و محمدرضا نهضتی 12 بسکتبالیستی هستند که در ترکیب تیم اعزامی به آلمان حضور داشتند.