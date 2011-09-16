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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

بسکتبال قهرمانی آسیا - چین/

ایران مقابل قطر به برتری رسید

ایران مقابل قطر به برتری رسید

تیم ایران در دومین دیدار خود در چارچوب رقابت های بسکتبال قهرمانی آسیا مقابل قطر به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها که در روز نخست با نتیجه 49 بر 37 از سد چین تایپه گذشته بود، امروز جمعه در حالی که در کوراتر نخست با نتیجه 40 بر 4 از حریف خود پیش بود قطری ها به دلیل اینکه مجوز بازی پنج بازیکن تبعه این کشور صادر نشد، از بازی با ایران دست کشیدند و ایران با 4 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. ایران در سومین بازی خود فردا شنبه با ازبکستان دیدار خواهد کرد.

بیست و ششمین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‏شود. تیم نخست این رقابت‎ها به طور مستقیم به بازی‏های المپیک 2012 لندن صعود می‏کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.

کد مطلب 1409165

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