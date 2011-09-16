اجرای طرح جمع آوری اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، همه بهره برداران بخش کشاورزی لرستان برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در جریان اجرای این طرح باید به یکی از دفاتر آی سی تی روستایی، کافی نت های سطح شهر و ی شرکت های فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: کشاورزان استان اعم از زارعین، باغداران، دامداران، پرورش دهندگان مرغ، شتر مرغ و آبزی پروران باید به منظور برنامه ریزی برای توزیع عادلانه نهاده های کشاورزی به سایت www.shenasnameh.maj.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام کنند.

به گفته حسنی مقدم آدرس یاد شده مربوط به سایت توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی است و در صورتیکه کشاورزان به این سایت مراجعه و اطلاعات خود را وارد نکنند، نهاده های کشاورزی که توسط دولت تامین می شود به آنها تعلق نخواهد گرفت.