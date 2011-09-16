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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

حسنی مقدم خبر داد:

اجرای طرح جمع آوری اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی در لرستان

اجرای طرح جمع آوری اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از اجرای طرح جمع آوری اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همه بهره برداران بخش کشاورزی لرستان برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود در جریان اجرای این طرح باید به یکی از دفاتر آی سی تی روستایی، کافی نت های سطح شهر و ی شرکت های فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: کشاورزان استان اعم از زارعین، باغداران، دامداران، پرورش دهندگان مرغ، شتر مرغ و آبزی پروران باید به منظور برنامه ریزی برای توزیع عادلانه نهاده های کشاورزی به سایت www.shenasnameh.maj.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام کنند.

به گفته حسنی مقدم آدرس یاد شده مربوط به سایت توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی است و در صورتیکه کشاورزان به این سایت مراجعه و اطلاعات خود را وارد نکنند، نهاده های کشاورزی که توسط دولت تامین می شود به آنها تعلق نخواهد گرفت.

کد مطلب 1409166

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