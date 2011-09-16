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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

پس از سالها اتفاق افتاد/

طلسم پرنشدن ورزشگاه آزادی بالاخره شکست/ 90 هزار تماشاگر در آزادی

طلسم پرنشدن ورزشگاه آزادی بالاخره شکست/ 90 هزار تماشاگر در آزادی

استقبال گسترده علاقمندان به فوتبال و طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی باعث شد پس از سالها که این ورزشگاه برای دیدار سرخابی های تهران پرنمی شد، دوباره ظرفیت سکوها تمکیل شود و تنها بخشی کوچکی از سکوها خالیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو ساعت به آغاز دیدار هفتادویکم تیم‌های استقلال و پرسپولیس بیش  از 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند و تنها بخش هایی از ورزشگاه که متعلق به تماشاگران استقلال است جاهای خالی دیده می شود. حواشی پیش از آغاز دیدار پرسپولیس - استقلال در زیر می آید:

* هادی دزفولی و نوذر رودنیل از ناظران فدراسیون فوتبال از ساعتی پیش از آغاز بازی کنار زمین حضور یافتند.

* هواداران پرسپولیس و استقلال کری خواندن را در زمان موج مکزیکی هم ادامه دادند و برای موج مکزیکی رفتن هم با هم رقابت داشتند.

* اجرای برنامه توسط یکی از خوانندگان پاپ و اجرای تواشیح از دیگر برنامه هایی بود که پیش از دربی برگزار شد.

* گروهی با نام "همیاران لیدر" از سوی انجمن حامیان و هواداران فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

* دوربین عنکبوتی مهیای تصویربرداری از بازی شد.

* با وجود اینکه در ورزشگاه آزادی کمتر جای خالی دیده می شود اما همچنان حضور تماشاگران ادامه دارد.

* برخی تماشاگران نیز که به علت کمبود جا اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکرده اند راه منزل را در پیش گرفته اند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18:30 دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1409167

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