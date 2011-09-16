طلسم پرنشدن ورزشگاه آزادی بالاخره شکست/ 90 هزار تماشاگر در آزادی

استقبال گسترده علاقمندان به فوتبال و طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی باعث شد پس از سالها که این ورزشگاه برای دیدار سرخابی های تهران پرنمی شد، دوباره ظرفیت سکوها تمکیل شود و تنها بخشی کوچکی از سکوها خالیست.