به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) اقامه شد، حکومت قذافی را سخت جانترین نظام دیکتاتوری در شمال آفریقا عنوان کرد و گفت: حامیان قذافی قصد داشتند به مردم بگویند که زوال دیکتاتور در منطقه پرهزینه است و مردم نباید در خط دیکتاتور ستیزی جلو بروند اما مردم هزینه سنگین آن را پرداخت کردند و این دیکتاتور را از حکومت ساقط کردند.



وی افزود: امروزه آمریکا و صهیونیست در برابر موج اسلام خواهی و استقلال طلبی جز عقب نشینی پی در پی چاره‌ای دیگری ندارند که نخستین عقب نشینی در تونس رخ داد و سپس در مصر که فرعون درنده در قفس گرفتار شد و بزودی در یمن و بحرین نیز همین اتفاقات رخ خواهد داد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: موج استکبار ستیزی در منطقه به سونامی تبدیل خواهد شد و روزگار را بر مستکبران سیاه تر خواهد کرد که تمام اینها از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.



بزرگان نظام فضای کشور را سالم نگه دارند



امام جمعه قم بر سالم نگه داشتن فضای جامعه توسط بزرگان نظام تأکید کرد و افزود: مردم از افرادی که فضای جامعه را ملتهب می‌کند متنفر هستند.



وی با تشکر از قوه قضائیه به دلیل صدور حکم قطعی در خصوص فساد اقتصادی رخ داده در کشور افزود: صدور حکم اخیر در برخورد با مفسدان نشان از قاطعیت دستگاه قضایی کشور است و صیانت این دستگاه از بیت المال و همچنین اموال عمومی مردم را نشان می‌دهد و اجرای این حکم نشان دهنده این است که نظام در اجرای عدالت احدی را مستثنی قرار نداده است.



نفرین مومن در حکم قتل اوست



حجت الاسلام سعیدی در ادامه سخنان خود افزود: نفرین ضد آفرین است و همان "نه آفرین" است که در اسلام نیز احکام، آداب و اقسام نفرین بیان شده و همچنین نفرین علیه مومن نهی شده است و نفرین کردن مومن در حکم قتل او محسوب می‌شود.



وی با اشاره به اینکه احادیث متعددی در خصوص بازتاب نفرین بیان شده است، افزود: هنگامی که فردی شخصی را نفرین می‌کند لعن بین فرد نفرین کننده و نفرین شونده در تردد و نوسان خواهد بود، اگر بجا باشد نفرین به فرد می‌رسد و اگر نابجا باشد به نفرین کننده بر می‌گردد.



امام جمعه قم ابراز داشت: هنگامی که نفرین از غیر خدا باشد در واقع یک درخواست و دعا است که اگر بجا باشد مستجاب می‌شود.



وی با بیان اینکه خدا برخی از افراد را در قرآن مورد لعن قرار داده است، اضافه کرد: کفار، شیطان، مفسدان، ستمگران، طایفه شجره ملعونه، رشوه دهندگان، رشوه گیرندگان و دلالان بین آنها، کسانی که به زنان پاکدامن نسبت بی عفتی می‌دهند از جمله افرادی هستند که خداوند این افراد را در قرآن مورد لعن قرار داده است.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با بیان اینکه تقوا سبب می‌شود که گرد و غبار و ظلمات مادی وجودی انسان فروکش کند، اظهار داشت: تقوا به انسان قوت قلب، شجاعت در برخورد با حوادث و عزت و سرافرازی می‌بخشد و همچنین انسان را از ضعف رها می‌کند بنابراین در کسب این سرمایه عظیم باید تلاش کرد.



امام جمعه قم در پایان اظهار داشت: هفته‌ای گذشته شهادت حضرت حمزه سید الشهدا بود که شهادت ایشان در 15 ماه شوال سال سوم هجرت در واقعه جنگ احد رخ داده است.