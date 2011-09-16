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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

بازگیر خبر داد:

117 قطعه پرنده و پستاندار در لرستان تیمار و رها سازی شدند

117 قطعه پرنده و پستاندار در لرستان تیمار و رها سازی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از تیمار و رها سازی 117پرنده و پستاندار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین بازگیر در این رابطه اظهار داشت: یکی از فعالیتها و اقدامات اساسی در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست از جمله حیات وحش به عنوان زیست مندان موجود در طبیعت احداث مرکز تیمار و قرنطینه حیات وحش استان بوده است.

وی تصریح کرد: در این مرکز حیات وحش مصدوم و آسیب دیده که مورد بی مهری شکارچیان قرار گرفته اند توسط مردم آگاه به مسائل محیط زیست تحویل ادارات تابعه و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان داده شده و در مرکز تیمار این اداره کل به وضعیت آنها رسیدگی و پس از بهبودی کامل در زیستگاه اصلی رها سازی می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان یادآور شد: در شش ماهه نخست سالجاری بیش از 117 پرنده و پستاندار به این مرکز تحویل داده شده که اکثر آنها ضمن بهبودی کامل و حلقه گذاری پرندگان در زیستگاه اصلی خودشان رهاسازی شدند.

بازگیر ادامه داد: گونه های یاد شده از انواع عقاب طلایی، عقاب صحرایی، سارگپه، عقاب مارخور، دلیجه، جغد کوچک، تیهو، کبک، بوتیمار، مینا و پستاندارانی چون خرگوش، رودک، شغال، گراز، بزغاله وحشی، خارپشت خدنگ و ... بوده است.

کد مطلب 1409169

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