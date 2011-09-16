بیداری اسلامی با الهام از ویژگی ضد استبدادی ولایت فقیه شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به حمله مردم به سفارت رژیم اشغالگر قدس در مصر و اردن، گفت: افشای مدارک خیانت مبارک و همکاری با آمریکا و اسرائیل ماهیت اسلامی حرکت ملت های منطقه را نشان داد و اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ایران را در اذهان تداعی کرد.

وی پیروزی حرکت های اسلامی را موجب تشویق سایر ملت های تحت ستم در جهت استمرار و آغاز حرکت های بیداری دانست.

آیت الله شبستری با اشاره به اهمیت اصل ولایت فقیه در ایران، گفت: کتب فقهی قدیم در این ارتباط مطالب زیادی مطرح کرده اند و بر این اساس عدالت خواهی و ضد استبداد بودن از ویژگی های آن است.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: حرکت های اسلامی منطقه مقدمه دیگر حرکت های بزرگ در دنیا و نویدبخش آینده روشن بوده که نشانه های آن آشکار است.

آیت الله شبستری در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس با اشاره به اهمیت این دوران اظهار داشت: رزمندگان جان بر کف اسلام و فرزندان ایران اسلامی در این ایام با فداکاری ها و رشادت های مثال زدنی خود خاک کشورمان را از وجود دشمنان نابکار پاک و الگوی ماندگار به سایر کشورها ارایه کردند.

خطیب جمعه تبریز در بخش دیگر سخنانش، اقتدار نظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران را دستاورد هشت سال دفاع مقدس خواند و توانمندی های نیروی هوایی ارتش را در رزمایش فدائیان حریم ولایت در شمالغرب کشور را نمونه ای از این اقتدار عنوان کرد.

وی گفت: ایران جزو 10 کشور برتر دنیا به لحاظ خودکفایی در ساخت تجهیزات نظامی است که در رزمایش نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی تبریز کاربرد هواپیمای جنگی صاعقه برای نخستین بار این توانمندی را به نمایش گذاشت.