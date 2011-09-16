راه اندازی نخستین سامانه مقابله با تگرگ کشور در مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان بعد از ظهر جمعه در فرودگاه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سامانه با بهره گیری از تکنولوژی جدید مقابله با بلایای طبیعی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته باغات و بخش کشاورزی شهرستان مشگین شهر از حوادثی نظیر تگرگ و سرمازدگی خسارات زیادی دیده است، افزود: این شهرستان به عنوان منطقه پایلوت برای این طرح در نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرر باغداران این منطقه به دلیل شرایط جوی و عدم فروش محصولات و فاسد شدن هزاران تن میوه در مشگین شهر طی سال جاری افزود: با هدف حمایت از باغداران نخستین کارخانه صنایع تبدیلی نیز در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

سرمایه گذاری 11 هزار میلیارد ریالی برای توسعه بخش کشاورزی



وی همچنین از اختصاص 11 هزار و 380 میلیارد ریال برای توسعه بخش کشاورزی خبر داد و ابراز داشت: دولت در راستای حمایت از بخش کشاورزی در زمینه های احداث و انتقال آب، تجهیز و نوسازی اراضی 11 هزار و 380 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است.



خلیلیان با اشاره به برنامه ادارات جهاد کشاورزی برای توسعه روشهای نوین آبیاری در کشور افزود: دولت هزینه های مربوط به کشاورزان را تا 85درصد به صورت بلاعوض تقبل می کند و ما با این اقدامات مهم می توانیم شاهد رشد و توسعه بخش کشاورزی باشیم.



وی با اشاره به قابلیتهای بالای کشاورزی استان اردبیل گفت: بر اساس توافقی که با وزارت نیرو داشته ایم تلاش می کنیم در طی دو سال تمام شبکه های اصلی و فرعی اراضی زرخیز دشت مغان را توسعه و تجهیز کنیم.



معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: با توسعه این مهم در 70 هزار هکتار از اراضی دشت مغان آبیاری تحت فشار انجام خواهیم داد تا شاهد کشاورزی مکانیزه و پیشرفته در استان اردبیل باشیم.