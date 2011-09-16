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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

عباسیان در گفتگو با مهر:

شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان به شبکه گاز مجهز می شوند

شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان به شبکه گاز مجهز می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان که واحد های صنعتی مستقر در آن در حال فعالیت و تولید هستند، به شبکه گاز مجهز می شوند.

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گازرسانی به شهرک ها، نواحی صنعتی و مجتمع های کارگاهی برای استفاده واحدهای صنعتی از این انرژی، در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور که متولی شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است این برنامه را در اولویت قرار داده است.
 
مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: این برنامه در شرکت شهرک های صنعتی گیلان در دست اقدام بوده و در این خصوص تفاهمنامه ای با شرکت گاز استان تبادل شده که به شهرک ها، نواحی صنعتی و مجتمع های کارگاهی دارای واحد صنعتی فعال و بهره بردار گاز رسانی صورت گیرد.
 
عباسیان امین ادامه داد: تاکنون 18 شهرک، ناحیه صنعتی و مجتمع کارگاهی در گیلان به شبکه گاز متصل شده اند و در سال جاری هشت شهرک، ناحیه صنعتی و مجتمع کارگاهی گازدار می شوند.
کد مطلب 1409173

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