شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان به شبکه گاز مجهز می شوند

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گازرسانی به شهرک ها، نواحی صنعتی و مجتمع های کارگاهی برای استفاده واحدهای صنعتی از این انرژی، در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور که متولی شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است این برنامه را در اولویت قرار داده است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: این برنامه در شرکت شهرک های صنعتی گیلان در دست اقدام بوده و در این خصوص تفاهمنامه ای با شرکت گاز استان تبادل شده که به شهرک ها، نواحی صنعتی و مجتمع های کارگاهی دارای واحد صنعتی فعال و بهره بردار گاز رسانی صورت گیرد.

عباسیان امین ادامه داد: تاکنون 18 شهرک، ناحیه صنعتی و مجتمع کارگاهی در گیلان به شبکه گاز متصل شده اند و در سال جاری هشت شهرک، ناحیه صنعتی و مجتمع کارگاهی گازدار می شوند.