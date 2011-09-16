اختلاس بزرگ اخیر امری غیر قابل بخشش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان ری از مسئولان خواست تا به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای، هر چه زودتربه این موضوع رسیدگی کنند و مردم را در روند امور قرار دهند.

وی افزود: وام گرفتن حتی با مبلغ بسیارکم برای مردم به سختی انجام می شود و چگونه است که افرادی به این آسانی می توانند چنین مبلغی وام بگیرند و اختلاس کنند؟ این امر نشان می دهد دستهای پنهانی در پشت پرده است.

دین را نباید از هر غیر متخصصی که در مورد دین می گوید پذیرفت

امام جمعه ری بیان داشت: اشکال بزرگ مردم ما این است که سخن هر کسی که بر کرسی و منبر می نشیند و در مورد دین سخن می گوید، می پذیرند در حالی که دین را نباید از غیر متخصصان این حوزه قبول کرد و هر کسی حق ندارد در مورد دین نظر دهد و سخنرانی کند.

وی با اشاره به وضعیت دینداری منافقین و نظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) در مورد آنها گفت: امام راحل(ره) این افراد را دین مدارانی خواند که تکه هایی از قرآن و نهج البلاغه را با هم ممزوج کرده و برای خود مکتبی جدید درست کرده اند و نتیجه این دینمداری، اسلحه برداشتن و مبارزه با ولایت فقیه شد.

ذهن و اندیشه مردم مسلمان باید مملو از اندیشه اسلامی باشد

وی با اشاره به روایاتی در خصوص دفاع از دین و سپر کردن جان در برابر دین اظهار داشت: ذهن و اندیشه مردم مسلمان باید مملو از اندیشه اسلامی باشد و یکی از ملزومات دینداری، امانتداری، حفظ بیت المال و حفظ آبرو و ناموس مردم است.

امام جمعه موقت شهرری در خصوص تهذیب نفس و به حساب کشیدن نفس گفت: مسلمان باید هفته ای یک بار حداقل نفس خویش را به محاسبه بکشاند که چقدر توانسته در انجام فرائض دینی موفق باشد و چقدر قصور داشته تا از افتادن در دام شیطان نجات یابند.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کشورهای اسلامی در رابطه با بیداری اسلامی در کشورمان، حرکت و بیداری مردم مسلمان و خوار و ذلیل شدن رژیم صهیونیستی را امیدوار کننده خواند.

وی در مورد حضور اروپا در لیبی تصریح کرد: برخی کشورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه به کشور لیبی وارد شدند و مقصود ننگینشان چیزی نمی تواند باشد جز سیطره بر این کشور لذا مردم مسلمان لیبی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند این کشورها برای آنها سرنوشت تعیین کنند.