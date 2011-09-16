مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای خرم آباد دانشجو می پذیرد

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

وی ادامه داد: از بیستم شهریور ماه سال جاری ثبت نام دانشجو در رشته های برق الکترونیک ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری خودرو و جوشکاری در مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای خرم آباد آغاز شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و یا اخذ دفترچه از کلیه باجه های پستی سراسر استان نسبت به ثبت نام در رشته های یاد شده اقدام کنند.

فروزش ادامه داد: در این مرکز تعداد 40 نفر دانشجو به صورت آزاد و تعداد 30 نفر دانشجو بصورت شاغل در رشته برق الکترونیک ابزار دقیق و تعداد 20 نفر دانشجو بصورت آزاد و تعداد 15 نفر دانشجو بصورت شاغل در رشته های تعمیر و نگهداری خودرو و جوشکاری پذیرش می شود.

وی افزود: دوره های آموزشی در این مرکز به صورت پودمانی برگزار می شود و از جمله معیارهای پذیرش افراد معدل متقاضی، تطابق دیپلم و رشته های انتخابی و ... است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان تصریح کرد: کلاسهای مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای خرم آباد از اول آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد.