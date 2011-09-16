به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به استان اردبیل با حاشیه هایی همراه بود که به برخی از آنها اشاره می شود.

* وعده احمدی نژاد در خصوص چگونگی سفر استانی دور چهارم هیئت دولت مبنی بر حضور در همه شهرستانهای استانها محقق شد. بطوریکه رئیس جمهور در روز نخست سفر به استان اردبیل پس از سخنرانی در جمع مردم اردبیل در شهرستانهای خلخال، کوثر، نیر و سرعین حضور یافت و در روز دوم سفرش نیز به شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشکین شهر و نمین عزیمت کرد.

* در این سفر اصحاب رسانه و محافظان رئیس جمهور به وسیله چندین فروند بالگرد احمدی نژاد را در رفتن به شهرستانهای مختلف استان اردبیل همراهی می کردند.

* استقبال مردم مشکین شهر از احمدی نژاد نسبت به سایر شهرستانهای استان اردبیل چشم گیر تر بود.

* نکته جالبی که در رابطه با مکان سخنرانی رئیس جمهور وجود داشت این بود که نام 9 ورزشگاه شهرستانهای استان اردبیل که به عنوان محل سخنرانی انتخاب شده بود همگی تحت عنوان ورزشگاه تختی بودند و فقط نام ورزشگاه شهرستان پارس آباد موسوم به ورزشگاه شهید کلانتری بود.

* خبرنگاران بنا به دلایلی از همراهی رئیس جمهور در جلسه دیدار با علما و روحانیون بازماندند.

* به دلیل فشردگی برنامه های رئیس جمهور جلسات دیدار احمدی نژاد با جمعیت ایثارگران، مدیران و منتخبان استان اردبیل که در سفرهای دور دوم و سوم به صورت جداگانه برگزار می شد در هم ادغام گردید.

* احمدی نژاد هنگام سخنرانی بین مردم شهرستانهای استان اردبیل و در پاسخ به ابراز احساسات آنها با زبان ترکی از مردم این دیار تشکر می کرد.

* رئیس جمهور "ارائه درسی از مکتب پیامبر اکرم (ص) و ساختن ایران" را دو محور اساسی سخنرانی های خود در بین مردم 10 شهرستان استان اردبیل قرار داده بود.

* هنوز مشخص نیست که سفرهای استانی رئیس جمهور چندمین سفر استانی است زیرا دولتی ها معتقدند سفر یک روزه رئیس جمهور به استان قم جزء سفرهای استانی به حساب می آید و به همین دلیل سفر کنونی رئیس جمهور را به استان اردبیل نود و دومین سفر استانی وی به حساب می آورند.

* در دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به جای کارگروه فرهنگ که در دور سوم سفرهای استانی تشکیل می شد کارگروه اشتغال تشکیل می گردد.

* در حین سفر اینطور عنوان شد که رئیس جمهور به دلیل اینکه خود را به نوعی جزو مردم استان اردبیل می داند مقصد نخستین سفر استانی در دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت قبل از سفر به نیویورک را استان اردبیل قرار داده است.

* رئیس جمهور احمدی نژاد برای نخستین بار در نخستین سفر دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت با حضور در هر شهرستان بر اساس سفارش مقام معظم رهبری درکنار اعلام پروژه های به اتمام رسیده تعداد پروژه های ناتمام و یا پروژه هایی که هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته است را برای مردم ذکر می کرد.