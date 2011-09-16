به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین قبل از ظهر جمعه در اولین همایش مدیریت فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در قم که در مجتمع وتوس قم برگزار شد، در سخنانی به استفاده از آسفالت‌های بتونی و همچنین گوگردی به جای آسفالت‌های فعلی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر گوگرد به معضلی برای بخش صنعت تبدیل شده است که تولید آسفالت‌های گوگردی در دستور کار است و قم یکی از استان‌های پایلوت برای بکار گیری از آسفالت گوگردی خواهد بود.



وی سهم بخش صنعت ساختمان در درآمد نا‌خالص کشور را ۴۰ درصد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در کشور بازار شفافی برای عرضه محصولات در این بخش وجود ندارد.



معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازی پایگاه اطلاعاتی سرمایه گذاری در کشور اظهار داشت: این امر با هدف مشخص سازی اولویت در سرمایه گذاری‌ها صورت گرفته که در این پایگاه کلیه اطلاعات مور نیاز برای سرمایه گذاران گنجانده شده است.



رویکرد وزارت صنعت معدن، سرمایه گذاری در فن آوری‌های نوین



فاطمی امین افزود: نگاه و رویکرد جدید وزارت صنعت معدن و تجارت بر سرمایه گذاری در بخش فن آوری‌های نوین و صنایعی که دارای بهره وری و ارزش افزوده بالایی هستند متمرکز است و شاخص‌ها و معیارهای اولویت بندی شده نیز در پایگاه اطلاعاتی سرمایه گذاری کشور آمده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث آمایش سرزمین در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: آمایش سرزمین مطالعاتی بر اساس تطابق جمعیت و تعداد اشتغال مورد نیاز و همچنین سرمایه هر منطقه است و بر این اساس باید به سمت برنامه ریزی منطقه‌ای پیش برویم.



تعریف کارکردهای محلی و ملی در آمایش سرزمین هر منطقه



فاطمی امین گفت: اگر سرمایه‌های هر استان در‌‌ همان منطقه هزینه و گردش داشته باشد وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود.



معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس مطالعات آمایش سرزمین برای هر استان و شهر و منطقه‌ای کارکردهای محلی خاصی تعریف خواهد شد تا مایحتاج مورد نیاز هر منطقه حتی‌المقدور از‌‌ همان منطقه فراهم خواهد شد.